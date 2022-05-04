https://ria.ru/20220504/neft-1786798242.html

В Турции рассказали о "глупых" шагах Европы против России

В Турции рассказали о "глупых" шагах Европы против России - РИА Новости, 04.05.2022

В Турции рассказали о "глупых" шагах Европы против России

Евросоюз хочет ударить по российской экономике с помощью эмбарго на поставки нефти, но с последствиями придется столкнутся простым европейцам, пишет турецкая... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T14:04

2022-05-04T14:04

2022-05-04T14:43

европа

россия

евросоюз

экономика

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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Евросоюз хочет ударить по российской экономике с помощью эмбарго на поставки нефти, но с последствиями придется столкнутся простым европейцам, пишет турецкая газета Evrensel.Как сообщает издание, в начале недели министры энергетики ЕС на встрече в Брюсселе обсуждали вопрос введения нефтяного эмбарго против России. При этом Венгрия и Словакия заявили, что не собирается соблюдать запрет и наложат на него вето. "После этого в Европейском союзе решили ввести исключение для некоторых государств", — отмечается в материале.В странах Евросоюза договорились, что не будут публично обсуждать разногласия по поводу санкций против Москвы, и дали Словакии и Болгарии время до начала следующего года для снижения зависимости от российской нефти.По информации СМИ, сегодня представители ЕС обсудят шестой пакет санкций против России и могут принять решение до конца недели. При этом некоторые страны требуют для себя исключений — предполагается, что Венгрия и Словакия получат 20 месяцев на отказ от нефтяного импорта, на льготы также претендуют Чехия и Болгария. Для утверждения санкций требуется единогласное голосование всех членов союза.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего коснулись банковского сектора и высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили об уходе из России. В Кремле новые санкции назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.

https://ria.ru/20220502/sanktsii-1786553183.html

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Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

европа, россия, евросоюз, экономика