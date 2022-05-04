14:04 04.05.2022 (обновлено: 14:43 04.05.2022)
В Турции рассказали о "глупых" шагах Европы против России
Evrensel: последствия от введения ЕС эмбарго на российскую нефть отразятся на европейцах
Работа нефтяных станков. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Евросоюз хочет ударить по российской экономике с помощью эмбарго на поставки нефти, но с последствиями придется столкнутся простым европейцам, пишет турецкая газета Evrensel.
"Европейские страны не будут постоянно предоставлять населению помощь для смягчения удара от роста цен, в итоге за политику властей заплатят европейцы", — говорится в статье.
Как сообщает издание, в начале недели министры энергетики ЕС на встрече в Брюсселе обсуждали вопрос введения нефтяного эмбарго против России. При этом Венгрия и Словакия заявили, что не собирается соблюдать запрет и наложат на него вето.
"После этого в Европейском союзе решили ввести исключение для некоторых государств", — отмечается в материале.
В странах Евросоюза договорились, что не будут публично обсуждать разногласия по поводу санкций против Москвы, и дали Словакии и Болгарии время до начала следующего года для снижения зависимости от российской нефти.
По информации СМИ, сегодня представители ЕС обсудят шестой пакет санкций против России и могут принять решение до конца недели. При этом некоторые страны требуют для себя исключений — предполагается, что Венгрия и Словакия получат 20 месяцев на отказ от нефтяного импорта, на льготы также претендуют Чехия и Болгария. Для утверждения санкций требуется единогласное голосование всех членов союза.
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего коснулись банковского сектора и высокотехнологичной продукции. Многие бренды объявили об уходе из России. В Кремле новые санкции назвали экономической войной, но подчеркнули, что были готовы к такому развитию событий.