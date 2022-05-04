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Предложение ЕС по нефтяному эмбарго учитывает сложности некоторых стран

Предложение ЕС по нефтяному эмбарго учитывает сложности некоторых стран - РИА Новости, 04.05.2022

Предложение ЕС по нефтяному эмбарго учитывает сложности некоторых стран

Предложение ЕС по нефтяному эмбарго против России учитывает факт, что некоторые страны ЕС в силу ряда причин больше зависят от российских энергоресурсов,... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T14:02

2022-05-04T14:02

2022-05-04T14:05

обострение ситуации в днр и лнр

россия

совет ес

санкции в отношении россии

в мире

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БРЮССЕЛЬ, 4 мая - РИА Новости. Предложение ЕС по нефтяному эмбарго против России учитывает факт, что некоторые страны ЕС в силу ряда причин больше зависят от российских энергоресурсов, сообщил на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер."Мы признаем, что некоторые государства из-за своего географического положения зависят от поставок ресурсов из России, которые идут по нефтепроводу. Они находятся в особенной ситуации. Это должно учитываться, мы это учли, теперь Совет ЕС должен решить, как двигаться дальше с учетом этих соображений", - сообщил он, отвечая на вопрос, будут ли сделаны исключения в вопросе эмбарго на российскую нефть для европейских государств, которые больше других зависят от поставок из России.

россия

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, совет ес, санкции в отношении россии, в мире