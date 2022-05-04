08:00 04.05.2022 (обновлено: 08:13 04.05.2022)
"Скрытая угроза". Как на Украине громили бандеровское подполье
© РИА Новости / Александр Мазуркевич / Перейти в фотобанкУ памятника командира Украинской повстанческой армии (УПА) Романа Шухевича в селе Белогорща прошли мероприятия, посвященные 60-летней годовщине со дня гибели
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости, Виктор Званцев. Террор, массовые убийства и диверсии — после Великой Отечественной войны советские власти еще десять лет боролись с пособниками нацистов. Наиболее ожесточенное противостояние было на Западной Украине — с бандеровским подпольем. О том, на кого охотились бандиты и как их уничтожали спецслужбы, — в материале РИА Новости.
Хозяева леса
Бандеровские ОУН-УПА* к концу войны располагали несколькими сотнями тысяч боевиков. Они ожесточенно сопротивлялись Красной армии. После разгрома вермахта националисты перешли от открытых боестолкновений к партизанской войне, чему способствовали густые леса почти на всей Западной Украине.
Многие бандиты в свое время тренировались в лагерях немецкой разведки абвер, все отлично ориентировались на местности и были прекрасно вооружены.
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Действовали группами по 8-12 человек. Нападали на политработников, сотрудников правоохранительных органов и просто людей, лояльных советской власти, в том числе врачей, инженеров, учителей. Пытали, грабили, насиловали. Убивали целые семьи, не щадя детей.
После кровавых вылазок бандеровцы бесследно растворялись в лесах. Помогали им не только некоторые местные жители, считавшие бандитов борцами за независимость, но и западные разведки.
Разветвленная подпольная сеть была тщательно законспирирована, группы контактировали только через проверенных связных, руководители регулярно меняли позывные и места дислокации.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАрхивные документы Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России)
Архивные документы Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России)
"Нептун" и "Тревога"
Националистов пытались уничтожать авиацией и артиллерией. Однако слишком огромной была территория, а укрепленные подземные укрытия боевики надежно маскировали.
Тогда решили действовать иначе — опытные сотрудники НКВД занялись вербовкой местных. Людям объясняли: дни бандеровцев сочтены, помогать им бесполезно и опасно.
Многие "сочувствующие" уже устали от тотального террора и охотнее соглашались сотрудничать с властями. Пригодились и технические разработки: устроить засаду в каждом доме было невозможно, поэтому в предполагаемых местах сбора националистов устанавливали небольшие портативные аппараты "Тревога".
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Как только бандеровцы появлялись на пороге, хозяин незаметно нажимал кнопку, посылая сигнал в ближайший отдел милиции. Затем незаметно добавлял в чай, спиртное, суп или другую жидкость психотропное средство "Нептун-47". Снотворное действовало несколько часов, а помутненное состояние задержанных позволяло сотрудникам НКВД выудить как можно больше информации.
"Кроты" НКВД
Кроме того, спецслужбы внедряли в ряды бандеровцев так называемых кротов — сотрудников НКВД, владевших местным диалектом. Привлекали и арестованных бандитов — для них это был шанс на помилование.
Роман Шухевич. Село Будераж, 1943 год
Агенты под прикрытием сдавали бандеровские явки и пароли. Таким образом весной 1950-го удалось подобраться к одному из лидеров националистов — Роману Шухевичу.
В начале марта сотрудник МГБ с позывным "Роза" вышел на связную Шухевича — Дарью Гусяк. Ее задержали и после двухдневного допроса выяснили, что тот прятался под Львовом в селе Белогорща. Туда немедленно направили усиленную оперативную группу во главе с легендарным советским разведчиком Павлом Судоплатовым.
Дом окружили, предложили сдаться, однако Шухевич открыл огонь и его ликвидировали. Руководители силовых ведомств были недовольны: наверху хотели, чтобы одиозного лидера взяли живым. Никаких наград участники операции не получили.
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Последний "герой"
Окончательно банды националистов уничтожили лишь к 1955-му. От их рук погибли около 30 тысяч красноармейцев, сотрудников НКВД, МГБ, партийных работников, а также обычных мирных жителей. А спустя четыре года в Мюнхене уничтожили самого Степана Бандеру.
Днем 15 октября 1959-го он вернулся домой после прогулки и, отпустив телохранителей, поднялся к себе. Там его ждал агент КГБ Богдан Сташинский. Он за несколько месяцев слежки досконально изучил режим дня и привычки Бандеры.
Чекист выстрелил из пистолета-шприца с цианистым калием и быстро скрылся. Соседи услышали крики, вызвали скорую, однако Бандера умер по дороге в больницу.
© РИА Новости / Мирослав Лужецкий / Перейти в фотобанкОткрытие памятника идейному лидеру Организации украинских националистов (ОУН) Степану Бандере во Львове
Открытие памятника идейному лидеру Организации украинских националистов (ОУН) Степану Бандере во Львове
В 2010-м президент Украины Виктор Ющенко присвоил националисту звание Героя страны: "за несокрушимость духа в отстаивании национальной идеи, самопожертвование в борьбе за независимое украинское государство". Позже Донецкий окружной административный суд отменил указ и лишил Бандеру звания.
Однако в 2021-м депутаты Верховной рады обратились к Владимиру Зеленскому с просьбой восстановить указ Ющенко и распространить его на Шухевича.
Зеленский решение так и не принял. О Бандере он высказывался довольно обтекаемо: "Я так думаю, что все люди, которые защищали независимость Украины, действительно являются ее героями. У нас от героя до врага — один шаг. Вы же понимаете отношение к истории Степана Бандеры (на востоке страны. — Прим. ред.). Нету однозначности. Не надо, мне кажется, провоцировать украинское общество и отвечать на те вопросы, на которые должно ответить время".
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники марша националистов в Киеве в честь годовщины создания Украинской повстанческой армии
Участники марша националистов в Киеве в честь годовщины создания Украинской повстанческой армии
Впрочем, современные украинские неонацисты выбор уже сделали: у них Бандера на флагах, они несут его портреты на факельных шествиях. Это их главный герой.
* Запрещенная в России экстремистская организация.