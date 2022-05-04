https://ria.ru/20220504/natsionalisty-1785907819.html

"Скрытая угроза". Как на Украине громили бандеровское подполье

"Скрытая угроза". Как на Украине громили бандеровское подполье - РИА Новости, 04.05.2022

"Скрытая угроза". Как на Украине громили бандеровское подполье

Террор, массовые убийства и диверсии — после Великой Отечественной войны советские власти еще десять лет боролись с пособниками нацистов. Наиболее ожесточенное... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T08:00

2022-05-04T08:00

2022-05-04T08:13

роман шухевич

степан бандера

виктор ющенко

организация украинских националистов

украинская повстанческая армия

красная армия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1c/1785918412_679:10:3011:1322_1920x0_80_0_0_594547efef2aa92fc34cb2ec0144832b.jpg

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости, Виктор Званцев. Террор, массовые убийства и диверсии — после Великой Отечественной войны советские власти еще десять лет боролись с пособниками нацистов. Наиболее ожесточенное противостояние было на Западной Украине — с бандеровским подпольем. О том, на кого охотились бандиты и как их уничтожали спецслужбы, — в материале РИА Новости.Хозяева лесаБандеровские ОУН-УПА* к концу войны располагали несколькими сотнями тысяч боевиков. Они ожесточенно сопротивлялись Красной армии. После разгрома вермахта националисты перешли от открытых боестолкновений к партизанской войне, чему способствовали густые леса почти на всей Западной Украине.Многие бандиты в свое время тренировались в лагерях немецкой разведки абвер, все отлично ориентировались на местности и были прекрасно вооружены.Действовали группами по 8-12 человек. Нападали на политработников, сотрудников правоохранительных органов и просто людей, лояльных советской власти, в том числе врачей, инженеров, учителей. Пытали, грабили, насиловали. Убивали целые семьи, не щадя детей.После кровавых вылазок бандеровцы бесследно растворялись в лесах. Помогали им не только некоторые местные жители, считавшие бандитов борцами за независимость, но и западные разведки.Разветвленная подпольная сеть была тщательно законспирирована, группы контактировали только через проверенных связных, руководители регулярно меняли позывные и места дислокации."Нептун" и "Тревога"Националистов пытались уничтожать авиацией и артиллерией. Однако слишком огромной была территория, а укрепленные подземные укрытия боевики надежно маскировали.Тогда решили действовать иначе — опытные сотрудники НКВД занялись вербовкой местных. Людям объясняли: дни бандеровцев сочтены, помогать им бесполезно и опасно.Многие "сочувствующие" уже устали от тотального террора и охотнее соглашались сотрудничать с властями. Пригодились и технические разработки: устроить засаду в каждом доме было невозможно, поэтому в предполагаемых местах сбора националистов устанавливали небольшие портативные аппараты "Тревога".Как только бандеровцы появлялись на пороге, хозяин незаметно нажимал кнопку, посылая сигнал в ближайший отдел милиции. Затем незаметно добавлял в чай, спиртное, суп или другую жидкость психотропное средство "Нептун-47". Снотворное действовало несколько часов, а помутненное состояние задержанных позволяло сотрудникам НКВД выудить как можно больше информации."Кроты" НКВДКроме того, спецслужбы внедряли в ряды бандеровцев так называемых кротов — сотрудников НКВД, владевших местным диалектом. Привлекали и арестованных бандитов — для них это был шанс на помилование.Агенты под прикрытием сдавали бандеровские явки и пароли. Таким образом весной 1950-го удалось подобраться к одному из лидеров националистов — Роману Шухевичу.В начале марта сотрудник МГБ с позывным "Роза" вышел на связную Шухевича — Дарью Гусяк. Ее задержали и после двухдневного допроса выяснили, что тот прятался под Львовом в селе Белогорща. Туда немедленно направили усиленную оперативную группу во главе с легендарным советским разведчиком Павлом Судоплатовым.Дом окружили, предложили сдаться, однако Шухевич открыл огонь и его ликвидировали. Руководители силовых ведомств были недовольны: наверху хотели, чтобы одиозного лидера взяли живым. Никаких наград участники операции не получили.Последний "герой"Окончательно банды националистов уничтожили лишь к 1955-му. От их рук погибли около 30 тысяч красноармейцев, сотрудников НКВД, МГБ, партийных работников, а также обычных мирных жителей. А спустя четыре года в Мюнхене уничтожили самого Степана Бандеру.Днем 15 октября 1959-го он вернулся домой после прогулки и, отпустив телохранителей, поднялся к себе. Там его ждал агент КГБ Богдан Сташинский. Он за несколько месяцев слежки досконально изучил режим дня и привычки Бандеры.Чекист выстрелил из пистолета-шприца с цианистым калием и быстро скрылся. Соседи услышали крики, вызвали скорую, однако Бандера умер по дороге в больницу.В 2010-м президент Украины Виктор Ющенко присвоил националисту звание Героя страны: "за несокрушимость духа в отстаивании национальной идеи, самопожертвование в борьбе за независимое украинское государство". Позже Донецкий окружной административный суд отменил указ и лишил Бандеру звания.Однако в 2021-м депутаты Верховной рады обратились к Владимиру Зеленскому с просьбой восстановить указ Ющенко и распространить его на Шухевича.Зеленский решение так и не принял. О Бандере он высказывался довольно обтекаемо: "Я так думаю, что все люди, которые защищали независимость Украины, действительно являются ее героями. У нас от героя до врага — один шаг. Вы же понимаете отношение к истории Степана Бандеры (на востоке страны. — Прим. ред.). Нету однозначности. Не надо, мне кажется, провоцировать украинское общество и отвечать на те вопросы, на которые должно ответить время".Впрочем, современные украинские неонацисты выбор уже сделали: у них Бандера на флагах, они несут его портреты на факельных шествиях. Это их главный герой.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20200511/1571181825.html

https://ria.ru/20200506/1570825226.html

https://ria.ru/20211120/stalingrad-1759850662.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

роман шухевич, степан бандера, виктор ющенко, организация украинских националистов, украинская повстанческая армия, красная армия