https://ria.ru/20220504/napadenie-1786716904.html

НАТО заранее готовила Украину к нападению на Россию, заявил Володин

НАТО заранее готовила Украину к нападению на Россию, заявил Володин - РИА Новости, 04.05.2022

НАТО заранее готовила Украину к нападению на Россию, заявил Володин

Нападение Украины на Россию готовилось НАТО заранее - в январе США приступили к организации поставок вооружения на Украину, однако решение российского... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T08:56

2022-05-04T08:56

2022-05-04T08:56

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

вашингтон (штат)

нато

сша

россия

вячеслав володин

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Нападение Украины на Россию готовилось НАТО заранее - в январе США приступили к организации поставок вооружения на Украину, однако решение российского президента Владимира Путина о проведении специальной военной операции на украинской территории смогло предотвратить "огромную трагедию", считает спикер Госдумы Вячеслав Володин."Наши солдаты и офицеры предупредили огромную трагедию. НАТО готовила Украину к нападению на нашу страну. Как иначе объяснить, что все решения по поставкам вооружения на Украину были приняты парламентом США в январе. Еще до начала специальной военной операции", - написал Володин в своем Telegram-канале.По его словам, граждане Украины для Вашингтона сейчас лишь "расходный материал", а национализм стал "государственной идеологией Киева"."Если бы не решения, принятые президентом Путиным, военные действия велись бы на территории нашей страны. Ему удалось предотвратить нападение на Россию", - подчеркнул парламентарий.

https://ria.ru/20220421/nato-1784783247.html

украина

вашингтон (штат)

сша

россия

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, вашингтон (штат), нато, сша, россия, вячеслав володин, госдума рф