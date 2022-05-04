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НАТО заранее готовила Украину к нападению на Россию, заявил Володин - РИА Новости, 04.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220504/napadenie-1786716904.html
НАТО заранее готовила Украину к нападению на Россию, заявил Володин
НАТО заранее готовила Украину к нападению на Россию, заявил Володин - РИА Новости, 04.05.2022
НАТО заранее готовила Украину к нападению на Россию, заявил Володин
Нападение Украины на Россию готовилось НАТО заранее - в январе США приступили к организации поставок вооружения на Украину, однако решение российского... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T08:56
2022-05-04T08:56
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
вашингтон (штат)
нато
сша
россия
вячеслав володин
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Нападение Украины на Россию готовилось НАТО заранее - в январе США приступили к организации поставок вооружения на Украину, однако решение российского президента Владимира Путина о проведении специальной военной операции на украинской территории смогло предотвратить "огромную трагедию", считает спикер Госдумы Вячеслав Володин."Наши солдаты и офицеры предупредили огромную трагедию. НАТО готовила Украину к нападению на нашу страну. Как иначе объяснить, что все решения по поставкам вооружения на Украину были приняты парламентом США в январе. Еще до начала специальной военной операции", - написал Володин в своем Telegram-канале.По его словам, граждане Украины для Вашингтона сейчас лишь "расходный материал", а национализм стал "государственной идеологией Киева"."Если бы не решения, принятые президентом Путиным, военные действия велись бы на территории нашей страны. Ему удалось предотвратить нападение на Россию", - подчеркнул парламентарий.
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в мире, украина, вашингтон (штат), нато, сша, россия, вячеслав володин, госдума рф
08:56 04.05.2022
 
НАТО заранее готовила Украину к нападению на Россию, заявил Володин

Володин: НАТО готовила Украину к нападению на Россию, но решение Путина предотвратило это

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе
Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип НАТО перед штаб-квартирой в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Нападение Украины на Россию готовилось НАТО заранее - в январе США приступили к организации поставок вооружения на Украину, однако решение российского президента Владимира Путина о проведении специальной военной операции на украинской территории смогло предотвратить "огромную трагедию", считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Наши солдаты и офицеры предупредили огромную трагедию. НАТО готовила Украину к нападению на нашу страну. Как иначе объяснить, что все решения по поставкам вооружения на Украину были приняты парламентом США в январе. Еще до начала специальной военной операции", - написал Володин в своем Telegram-канале.
По его словам, граждане Украины для Вашингтона сейчас лишь "расходный материал", а национализм стал "государственной идеологией Киева".
"Если бы не решения, принятые президентом Путиным, военные действия велись бы на территории нашей страны. Ему удалось предотвратить нападение на Россию", - подчеркнул парламентарий.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
21 апреля, 19:00Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В МИД предупредили, что военные грузы НАТО на Украине будут считаться целью
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаВашингтон (штат)НАТОСШАРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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