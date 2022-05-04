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НАТО заранее готовила Украину к нападению на Россию, заявил Володин
НАТО заранее готовила Украину к нападению на Россию, заявил Володин - РИА Новости, 04.05.2022
НАТО заранее готовила Украину к нападению на Россию, заявил Володин
Нападение Украины на Россию готовилось НАТО заранее - в январе США приступили к организации поставок вооружения на Украину, однако решение российского... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T08:56
2022-05-04T08:56
2022-05-04T08:56
обострение ситуации в днр и лнр
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вячеслав володин
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Нападение Украины на Россию готовилось НАТО заранее - в январе США приступили к организации поставок вооружения на Украину, однако решение российского президента Владимира Путина о проведении специальной военной операции на украинской территории смогло предотвратить "огромную трагедию", считает спикер Госдумы Вячеслав Володин."Наши солдаты и офицеры предупредили огромную трагедию. НАТО готовила Украину к нападению на нашу страну. Как иначе объяснить, что все решения по поставкам вооружения на Украину были приняты парламентом США в январе. Еще до начала специальной военной операции", - написал Володин в своем Telegram-канале.По его словам, граждане Украины для Вашингтона сейчас лишь "расходный материал", а национализм стал "государственной идеологией Киева"."Если бы не решения, принятые президентом Путиным, военные действия велись бы на территории нашей страны. Ему удалось предотвратить нападение на Россию", - подчеркнул парламентарий.
https://ria.ru/20220421/nato-1784783247.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, вашингтон (штат), нато, сша, россия, вячеслав володин, госдума рф
НАТО заранее готовила Украину к нападению на Россию, заявил Володин
Володин: НАТО готовила Украину к нападению на Россию, но решение Путина предотвратило это