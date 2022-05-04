https://ria.ru/20220504/napadenie-1786706885.html
В нью-йоркском баре украинец напал на земляка, посчитав его русским
В нью-йоркском баре украинец напал на земляка, посчитав его русским - РИА Новости, 04.05.2022
В нью-йоркском баре украинец напал на земляка, посчитав его русским
В Бруклине украинец напал на соотечественника в баре, посчитав, что тот русский, так как тот говорил по-русски, пишет газета New York Post. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T04:25
2022-05-04T04:25
2022-05-04T11:27
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НЬЮ-ЙОРК, 4 мая — РИА Новости. В Бруклине украинец напал на соотечественника в баре, посчитав, что тот русский, так как тот говорил по-русски, пишет газета New York Post.По сведениям газеты, Сулима заявил Мелешкову, что тот "выглядит как русский". Последний ответил, что он украинец, но земляк не поверил."Мы перешли на украинский язык, чтобы его успокоить, но это его все больше и больше раздражало, и он начал просить нас переводить слова, чтобы доказать, что мы украинцы", — рассказал Мелешков газете.Затем Сулима потребовал от Мелешкова и его друзей произнести слово "паляница", которое, как считается, носители русского языка произносят с трудом."Если вы ошибетесь, я с вами разберусь", — пригрозил Сулима.После этого он схватил две бутылки пива, разбил их друг о друга и ударил острыми краями Мелешкова в шею и лицо.Пострадавшему наложили швы.Как сообщили РИА Новости в полиции Нью-Йорка, этот инцидент произошел 25 апреля около 03:40 утра."Потерпевший находился на месте с группой людей в момент, когда обвиняемый подошел к нему и начал с ним словесную перепалку. Затем он попытался схватить бутылки со стола жертвы, разбил их и ударил потерпевшего одной из бутылок", — рассказала сотрудница полицейского управления.По ее словам, Сулиму арестовали, дело расследуется как возможное преступление на почве ненависти."Ему предъявлено обвинение по двум пунктам, касающимся преступления на почве ненависти, по одному пункту, касающемуся угрозы преступлением на почве ненависти", — добавили в полиции.Еще один пункт обвинения — незаконное хранение оружия.Как пишет New York Post, после начала специальной военной операции на Украине во всем мире участились преступления на почве ненависти против россиян или тех, кто проявляет верность России.Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220323/borsch-1779734460.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, сша, бруклин, нью-йорк
04:25 04.05.2022 (обновлено: 11:27 04.05.2022)
В нью-йоркском баре украинец напал на земляка, посчитав его русским
NYP: в баре в Бруклине украинец напал на соотечественника, заподозрив в нем русского
НЬЮ-ЙОРК, 4 мая — РИА Новости.
В Бруклине украинец напал на соотечественника в баре, посчитав, что тот русский, так как тот говорил по-русски, пишет
газета New York Post.
"У Андрея Мелешкова, который родился и вырос на востоке Украины, русская мать. Он рассказал, что был в караоке-баре Signature в Шипсхед-Бей, отмечал день рождения друга <...>, когда 31-летний Олег Сулима сел за его столик и начал осыпать его и его друзей ругательствами", — отмечает издание.
По сведениям газеты, Сулима заявил Мелешкову, что тот "выглядит как русский". Последний ответил, что он украинец, но земляк не поверил.
"Мы перешли на украинский язык, чтобы его успокоить, но это его все больше и больше раздражало, и он начал просить нас переводить слова, чтобы доказать, что мы украинцы", — рассказал Мелешков газете.
Затем Сулима потребовал от Мелешкова и его друзей произнести слово "паляница", которое, как считается, носители русского языка произносят с трудом.
"Если вы ошибетесь, я с вами разберусь", — пригрозил Сулима.
После этого он схватил две бутылки пива, разбил их друг о друга и ударил острыми краями Мелешкова в шею и лицо.
Пострадавшему наложили швы.
Как сообщили РИА Новости в полиции Нью-Йорка
, этот инцидент произошел 25 апреля около 03:40 утра.
"Потерпевший находился на месте с группой людей в момент, когда обвиняемый подошел к нему и начал с ним словесную перепалку. Затем он попытался схватить бутылки со стола жертвы, разбил их и ударил потерпевшего одной из бутылок", — рассказала сотрудница полицейского управления.
По ее словам, Сулиму арестовали, дело расследуется как возможное преступление на почве ненависти.
"Ему предъявлено обвинение по двум пунктам, касающимся преступления на почве ненависти, по одному пункту, касающемуся угрозы преступлением на почве ненависти", — добавили в полиции.
Еще один пункт обвинения — незаконное хранение оружия.
Как пишет New York Post, после начала специальной военной операции на Украине во всем мире участились преступления на почве ненависти против россиян или тех, кто проявляет верность России
.
Россия
с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины
. Как подчеркнул Владимир Путин
, ее цель заключается в "защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские военные наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса
.