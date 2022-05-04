https://ria.ru/20220504/nakazanie-1786798374.html

В Кремле переадресовали вопрос об изменениях наказания за фейки о ВС России

В Кремле переадресовали вопрос об изменениях наказания за фейки о ВС России - РИА Новости, 04.05.2022

В Кремле переадресовали вопрос об изменениях наказания за фейки о ВС России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал к депутатам вопрос о возможности изменений в закон об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T14:04

2022-05-04T14:04

2022-05-04T14:04

россия

вооруженные силы рф

украина

общество

госдума рф

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал к депутатам вопрос о возможности изменений в закон об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооруженных сил РФ, их дискредитацию."Это не вопрос к администрации президента. Этот вопрос можно задавать или к нашим депутатам, или к тем, кто занимается имплементацией этого закона, но не к нам", - сказал Песков, отвечая на вопрос о корректировках в закон, чтобы люди не получали штрафы за использование слова "война" в отношении специальной военной операции на Украине.В начале марта президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон об уголовном наказании и крупных штрафах за фейки о действиях Вооруженных сил РФ, их дискредитацию, а также за призывы к санкциям против России.Публичное распространение заведомо ложных сообщений о действиях ВС РФ карается штрафом от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей или в размере зарплаты, а также иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.Наказание за распространение заведомо ложных сообщений про ВС РФ, созданных должностными лицами, организованной группой, с искусственным созданием доказательств или по мотивам ненависти или вражды, предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет, либо административный штраф от 3 до 5 миллионов рублей или в размере зарплаты, а также иного дохода осужденного за период от 3 до 5 лет, либо принудительные работы на срок до 5 лет.Фейки, повлекшие тяжкие последствия, будут наказываться лишением свободы на срок от 10 до 15 лет.За призывы к воспрепятствованию использования российских войск для защиты интересов России, поддержания мира и безопасности или за дискредитацию такого использования, совершенные в течение года лицами, ранее привлекавшимися к административной ответственности за аналогичное преступление, штраф составит от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, либо предусматриваются принудительные работы на срок до 3 лет, либо арест на срок от 4 до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности.В случае если такие призывы к воспрепятствованию или такая дискредитация повлекли тяжкие последствия, предусмотрены штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от 3 до 5 лет, либо лишение свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности.

https://ria.ru/20220429/roskomnadzor-1786205410.html

https://ria.ru/20220428/ukraina-1785850288.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, вооруженные силы рф, украина, общество, госдума рф, владимир путин, дмитрий песков