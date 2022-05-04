Четырех росгвардейцев наградили за участие в спецоперации на Украине
Четырем росгвардейцам вручили государственные награды за участие в спецоперации на Украине
Сотрудник Росгвардии в освобожденном Мелитополе. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Четырем бойцам Росгвардии вручили госнаграды за мужество и отвагу, проявленные в ходе спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба Центрального округа войск национальной гвардии.
Отмечается, что госнаграды сотрудникам ведомства, принимавшим участие в спецоперации на Украине, вручил командующий центральным округом Росгвардии генерал-полковник Александр Попов. Сейчас бойцы проходят лечение в главном военном клиническом госпитале ведомства в подмосковной Балашихе.
"В соответствии с указом президента Российской Федерации за личное мужество и отвагу, проявленные при выполнении специальных задач по защите государственной безопасности, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награжден прапорщик полиции Алексей П., медалью "За отвагу" - капитан полиции Владимир М., прапорщик полиции Станислав С. и старшина полиции Кирилл М", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что Попов поблагодарил росгвардейцев за смелость и проявленный героизм и пожелал скорейшего выздоровления.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.