https://ria.ru/20220504/nagrady-1786875160.html

Четырех росгвардейцев наградили за участие в спецоперации на Украине

Четырех росгвардейцев наградили за участие в спецоперации на Украине - РИА Новости, 04.05.2022

Четырех росгвардейцев наградили за участие в спецоперации на Украине

Четырем бойцам Росгвардии вручили госнаграды за мужество и отвагу, проявленные в ходе спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба Центрального округа войск... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T19:57

2022-05-04T19:57

2022-05-04T19:57

обострение ситуации в днр и лнр

украина

россия

донбасс

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

в мире

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Четырем бойцам Росгвардии вручили госнаграды за мужество и отвагу, проявленные в ходе спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба Центрального округа войск национальной гвардии.Отмечается, что госнаграды сотрудникам ведомства, принимавшим участие в спецоперации на Украине, вручил командующий центральным округом Росгвардии генерал-полковник Александр Попов. Сейчас бойцы проходят лечение в главном военном клиническом госпитале ведомства в подмосковной Балашихе.В ведомстве добавили, что Попов поблагодарил росгвардейцев за смелость и проявленный героизм и пожелал скорейшего выздоровления.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220502/pozhar-1786219734.html

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россия

донбасс

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Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

украина, россия, донбасс, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), в мире, ситуация в днр и лнр