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Четырех росгвардейцев наградили за участие в спецоперации на Украине - РИА Новости, 04.05.2022
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https://ria.ru/20220504/nagrady-1786875160.html
Четырех росгвардейцев наградили за участие в спецоперации на Украине
Четырех росгвардейцев наградили за участие в спецоперации на Украине - РИА Новости, 04.05.2022
Четырех росгвардейцев наградили за участие в спецоперации на Украине
Четырем бойцам Росгвардии вручили госнаграды за мужество и отвагу, проявленные в ходе спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба Центрального округа войск... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T19:57
2022-05-04T19:57
обострение ситуации в днр и лнр
украина
россия
донбасс
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
в мире
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Четырем бойцам Росгвардии вручили госнаграды за мужество и отвагу, проявленные в ходе спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба Центрального округа войск национальной гвардии.Отмечается, что госнаграды сотрудникам ведомства, принимавшим участие в спецоперации на Украине, вручил командующий центральным округом Росгвардии генерал-полковник Александр Попов. Сейчас бойцы проходят лечение в главном военном клиническом госпитале ведомства в подмосковной Балашихе.В ведомстве добавили, что Попов поблагодарил росгвардейцев за смелость и проявленный героизм и пожелал скорейшего выздоровления.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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украина, россия, донбасс, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), в мире, ситуация в днр и лнр
19:57 04.05.2022
 
Четырех росгвардейцев наградили за участие в спецоперации на Украине

Четырем росгвардейцам вручили государственные награды за участие в спецоперации на Украине

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкСотрудник Росгвардии в освобожденном Мелитополе
Сотрудник Росгвардии в освобожденном Мелитополе - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Сотрудник Росгвардии в освобожденном Мелитополе. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Четырем бойцам Росгвардии вручили госнаграды за мужество и отвагу, проявленные в ходе спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба Центрального округа войск национальной гвардии.
Отмечается, что госнаграды сотрудникам ведомства, принимавшим участие в спецоперации на Украине, вручил командующий центральным округом Росгвардии генерал-полковник Александр Попов. Сейчас бойцы проходят лечение в главном военном клиническом госпитале ведомства в подмосковной Балашихе.
"В соответствии с указом президента Российской Федерации за личное мужество и отвагу, проявленные при выполнении специальных задач по защите государственной безопасности, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени награжден прапорщик полиции Алексей П., медалью "За отвагу" - капитан полиции Владимир М., прапорщик полиции Станислав С. и старшина полиции Кирилл М", - говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что Попов поблагодарил росгвардейцев за смелость и проявленный героизм и пожелал скорейшего выздоровления.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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