https://ria.ru/20220504/nagrada-1786887032.html

Путин наградил орденом Александра Невского экс-главу Орловской области

Путин наградил орденом Александра Невского экс-главу Орловской области - РИА Новости, 04.05.2022

Путин наградил орденом Александра Невского экс-главу Орловской области

Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского экс-главу Орловской области Егора Строева, соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T21:54

2022-05-04T21:54

2022-05-04T22:39

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского экс-главу Орловской области Егора Строева, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Помимо этого, за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу Орденом Дружбы награжден декан факультета международной журналистики МГИМО Скворцов Ярослав Львович.Также за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу Орденом Дружбы награжден посол России в Киргизии Николай Удовиченко.Кроме того, за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, Орденами Мужества награждены специальный корреспондент телеканала "Известия" Родион Северьянов и специальный корреспондент отдела корреспондентов службы главного продюсера дирекции информационных программ Первого канала Ирина Сокирко.

https://ria.ru/20220504/nagrada-1786883119.html

россия

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

россия, владимир путин, общество