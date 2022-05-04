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Путин наградил орденом Александра Невского экс-главу Орловской области - РИА Новости, 04.05.2022
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Путин наградил орденом Александра Невского экс-главу Орловской области
Путин наградил орденом Александра Невского экс-главу Орловской области - РИА Новости, 04.05.2022
Путин наградил орденом Александра Невского экс-главу Орловской области
Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского экс-главу Орловской области Егора Строева, соответствующий указ опубликован на официальном... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T21:54
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россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского экс-главу Орловской области Егора Строева, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Помимо этого, за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу Орденом Дружбы награжден декан факультета международной журналистики МГИМО Скворцов Ярослав Львович.Также за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу Орденом Дружбы награжден посол России в Киргизии Николай Удовиченко.Кроме того, за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, Орденами Мужества награждены специальный корреспондент телеканала "Известия" Родион Северьянов и специальный корреспондент отдела корреспондентов службы главного продюсера дирекции информационных программ Первого канала Ирина Сокирко.
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россия, владимир путин, общество
21:54 04.05.2022 (обновлено: 22:39 04.05.2022)
 
Путин наградил орденом Александра Невского экс-главу Орловской области

Путин наградил орденом Александра Невского экс-главу Орловской области Строева

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Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Александра Невского экс-главу Орловской области Егора Строева, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За большой вклад в социально-экономическое развитие Орловской области и многолетнюю плодотворную деятельность наградить Орденом Александра Невского Строева Егора Семеновича, Орловская область", - говорится в документе.
Помимо этого, за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу Орденом Дружбы награжден декан факультета международной журналистики МГИМО Скворцов Ярослав Львович.
Также за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу Орденом Дружбы награжден посол России в Киргизии Николай Удовиченко.
"За большой вклад в укрепление дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами наградить Орденом Дружбы Ласо Эрнандеса Эстебана - председателя Национальной ассамблеи народной власти Республики Куба, председателя Государственного Совета Республики Куба", - добавляется в сообщении.
Кроме того, за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, Орденами Мужества награждены специальный корреспондент телеканала "Известия" Родион Северьянов и специальный корреспондент отдела корреспондентов службы главного продюсера дирекции информационных программ Первого канала Ирина Сокирко.
Вагит Алекперов - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
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