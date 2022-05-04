https://ria.ru/20220504/missiya-1786704608.html

Бразилия не примет миссию наблюдателей от ЕС на президентских выборах

Бразилия не примет миссию наблюдателей от ЕС на президентских выборах - РИА Новости, 04.05.2022

Бразилия не примет миссию наблюдателей от ЕС на президентских выборах

Евросоюз не смог согласовать в Бразилии условия работы миссии наблюдателей на октябрьских выборах президента и не будет принимать в них участия, сообщил... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T01:51

2022-05-04T01:51

2022-05-04T01:51

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бразилия

евросоюз

меркосур

организация американских государств

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рио-де-жанейро (город)

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 мая — РИА Новости. Евросоюз не смог согласовать в Бразилии условия работы миссии наблюдателей на октябрьских выборах президента и не будет принимать в них участия, сообщил Верховный избирательный суд южноамериканской страны (TSE)."В ходе предварительных переговоров с представителями Европейского Союза TSE констатировал несоблюдение всех необходимых условий для того, чтобы всесторонняя миссия по наблюдению за выборами, которая включает приезд десятков технических специалистов и различные вопросы, связанные с избирательной системой, была жизнеспособной", — говорится в сообщении суда, организующего выборы.В документе уточняется, что если потребность и интерес обеих сторон будут подтверждены в ближайшие месяцы, участие членов ЕС в избирательном процессе может быть организовано "в ограниченном формате технического характера".Наблюдать за выборами в Бразилии в октябре будут миссии Организации американских государств, парламента МЕРКОСУР и избирательной сети Сообщества португалоязычных стран, подтвердили в TSE. В процессе переговоров — участие представителей Центра Картера и Международного фонда избирательных систем Ifes из США и Межамериканского союза избирательных организаций Uniore.

https://ria.ru/20220407/podderzhka-1782206509.html

бразилия

сша

рио-де-жанейро (город)

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в мире, бразилия, евросоюз, меркосур, организация американских государств, сша, рио-де-жанейро (город)