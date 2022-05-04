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Бразилия не примет миссию наблюдателей от ЕС на президентских выборах - РИА Новости, 04.05.2022
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Бразилия не примет миссию наблюдателей от ЕС на президентских выборах
Бразилия не примет миссию наблюдателей от ЕС на президентских выборах - РИА Новости, 04.05.2022
Бразилия не примет миссию наблюдателей от ЕС на президентских выборах
Евросоюз не смог согласовать в Бразилии условия работы миссии наблюдателей на октябрьских выборах президента и не будет принимать в них участия, сообщил... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T01:51
2022-05-04T01:51
в мире
бразилия
евросоюз
меркосур
организация американских государств
сша
рио-де-жанейро (город)
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 мая — РИА Новости. Евросоюз не смог согласовать в Бразилии условия работы миссии наблюдателей на октябрьских выборах президента и не будет принимать в них участия, сообщил Верховный избирательный суд южноамериканской страны (TSE)."В ходе предварительных переговоров с представителями Европейского Союза TSE констатировал несоблюдение всех необходимых условий для того, чтобы всесторонняя миссия по наблюдению за выборами, которая включает приезд десятков технических специалистов и различные вопросы, связанные с избирательной системой, была жизнеспособной", — говорится в сообщении суда, организующего выборы.В документе уточняется, что если потребность и интерес обеих сторон будут подтверждены в ближайшие месяцы, участие членов ЕС в избирательном процессе может быть организовано "в ограниченном формате технического характера".Наблюдать за выборами в Бразилии в октябре будут миссии Организации американских государств, парламента МЕРКОСУР и избирательной сети Сообщества португалоязычных стран, подтвердили в TSE. В процессе переговоров — участие представителей Центра Картера и Международного фонда избирательных систем Ifes из США и Межамериканского союза избирательных организаций Uniore.
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в мире, бразилия, евросоюз, меркосур, организация американских государств, сша, рио-де-жанейро (город)
01:51 04.05.2022
 
Бразилия не примет миссию наблюдателей от ЕС на президентских выборах

TSE: Бразилия не примет миссию наблюдателей от ЕС на президентских выборах

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРио-де-Жанейро, Бразилия
Рио-де-Жанейро, Бразилия - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Рио-де-Жанейро, Бразилия. Архивное фото
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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 мая — РИА Новости. Евросоюз не смог согласовать в Бразилии условия работы миссии наблюдателей на октябрьских выборах президента и не будет принимать в них участия, сообщил Верховный избирательный суд южноамериканской страны (TSE).
"В ходе предварительных переговоров с представителями Европейского Союза TSE констатировал несоблюдение всех необходимых условий для того, чтобы всесторонняя миссия по наблюдению за выборами, которая включает приезд десятков технических специалистов и различные вопросы, связанные с избирательной системой, была жизнеспособной", — говорится в сообщении суда, организующего выборы.
В документе уточняется, что если потребность и интерес обеих сторон будут подтверждены в ближайшие месяцы, участие членов ЕС в избирательном процессе может быть организовано "в ограниченном формате технического характера".
Наблюдать за выборами в Бразилии в октябре будут миссии Организации американских государств, парламента МЕРКОСУР и избирательной сети Сообщества португалоязычных стран, подтвердили в TSE. В процессе переговоров — участие представителей Центра Картера и Международного фонда избирательных систем Ifes из США и Межамериканского союза избирательных организаций Uniore.
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В миреБразилияЕвросоюзМеркосурОрганизация американских государствСШАРио-де-Жанейро (город)
 
 
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