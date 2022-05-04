https://ria.ru/20220504/missiya-1786704608.html
Бразилия не примет миссию наблюдателей от ЕС на президентских выборах
Бразилия не примет миссию наблюдателей от ЕС на президентских выборах - РИА Новости, 04.05.2022
Бразилия не примет миссию наблюдателей от ЕС на президентских выборах
Евросоюз не смог согласовать в Бразилии условия работы миссии наблюдателей на октябрьских выборах президента и не будет принимать в них участия, сообщил... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T01:51
2022-05-04T01:51
2022-05-04T01:51
в мире
бразилия
евросоюз
меркосур
организация американских государств
сша
рио-де-жанейро (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156366/76/1563667616_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_88a9b9aff7c63063e696e0d374170b5b.jpg
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 мая — РИА Новости. Евросоюз не смог согласовать в Бразилии условия работы миссии наблюдателей на октябрьских выборах президента и не будет принимать в них участия, сообщил Верховный избирательный суд южноамериканской страны (TSE)."В ходе предварительных переговоров с представителями Европейского Союза TSE констатировал несоблюдение всех необходимых условий для того, чтобы всесторонняя миссия по наблюдению за выборами, которая включает приезд десятков технических специалистов и различные вопросы, связанные с избирательной системой, была жизнеспособной", — говорится в сообщении суда, организующего выборы.В документе уточняется, что если потребность и интерес обеих сторон будут подтверждены в ближайшие месяцы, участие членов ЕС в избирательном процессе может быть организовано "в ограниченном формате технического характера".Наблюдать за выборами в Бразилии в октябре будут миссии Организации американских государств, парламента МЕРКОСУР и избирательной сети Сообщества португалоязычных стран, подтвердили в TSE. В процессе переговоров — участие представителей Центра Картера и Международного фонда избирательных систем Ifes из США и Межамериканского союза избирательных организаций Uniore.
https://ria.ru/20220407/podderzhka-1782206509.html
бразилия
сша
рио-де-жанейро (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156366/76/1563667616_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_0c757d864b871d352ee5414025c58e12.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, бразилия, евросоюз, меркосур, организация американских государств, сша, рио-де-жанейро (город)
Бразилия не примет миссию наблюдателей от ЕС на президентских выборах
TSE: Бразилия не примет миссию наблюдателей от ЕС на президентских выборах