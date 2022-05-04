15:21 04.05.2022 (обновлено: 15:30 04.05.2022)
Сотрудники Минтранса собрали для Донбасса 6,5 тонны гуманитарной помощи
Пресс-служба Минтранса: сотрудники собрали для Донбасса 6,5 тонны гуманитарной помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкВывеска на здании министерства транспорта РФ
Вывеска на здании министерства транспорта РФ. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Сотрудники Минтранса РФ собрали для Донбасса почти 6,5 тонны гуманитарной помощи, она передана в Минобороны для доставки, сообщает пресс-служба ведомства.
"Сегодня Министерство транспорта РФ передало в Минобороны России для доставки гуманитарную помощь жителям Донбасса. На собранные сотрудниками Минтранса России средства были куплены товары первой необходимости: детское питание, крупы и макаронные изделия, мясные и рыбные консервы, вода, детские подгузники, средства личной гигиены, бытовая химия", - говорится в сообщении.
"Благодаря собранным средствам было закуплено и отправлено почти 6,5 тонны гуманитарной продукции", - добавляет ведомство.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.