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Российская ПВО уничтожила девять украинских беспилотников - РИА Новости, 04.05.2022
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Российская ПВО уничтожила девять украинских беспилотников
Российская ПВО уничтожила девять украинских беспилотников - РИА Новости, 04.05.2022
Российская ПВО уничтожила девять украинских беспилотников
Подразделения ПВО России уничтожили девять украинских беспилотников, включая ударный "Байрактар", сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T10:44
2022-05-04T10:44
в мире
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
игорь конашенков
николаевская область
изюм (город)
харьковская область
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Подразделения ПВО России уничтожили девять украинских беспилотников, включая ударный "Байрактар", сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Изюм, Топольное, Малая Камышеваха, Русские Тишки, Бражковка Харьковской области, Зеленый Гай Николаевской области и Новокраснянка ЛНР, в том числе в районе Александровки Харьковской области беспилотный летательный аппарат "Байрактар-ТБ2", - сказал генерал.Он также сообщил, что в районе населенного пункта Великая Камышеваха в воздухе были сбиты четыре реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч".
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в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, игорь конашенков, николаевская область, изюм (город), харьковская область
10:44 04.05.2022
 
Российская ПВО уничтожила девять украинских беспилотников

Минобороны: ПВО России уничтожила девять украинских беспилотников, включая "Байрактар"

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на позиции
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 на позиции - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости
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Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1" на позиции. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Подразделения ПВО России уничтожили девять украинских беспилотников, включая ударный "Байрактар", сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Изюм, Топольное, Малая Камышеваха, Русские Тишки, Бражковка Харьковской области, Зеленый Гай Николаевской области и Новокраснянка ЛНР, в том числе в районе Александровки Харьковской области беспилотный летательный аппарат "Байрактар-ТБ2", - сказал генерал.
Он также сообщил, что в районе населенного пункта Великая Камышеваха в воздухе были сбиты четыре реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч".
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В миреУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФИгорь КонашенковНиколаевская областьИзюм (город)Харьковская область
 
 
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