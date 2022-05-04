https://ria.ru/20220504/minoborony-1786734132.html

Российская ПВО уничтожила девять украинских беспилотников

Российская ПВО уничтожила девять украинских беспилотников - РИА Новости, 04.05.2022

Российская ПВО уничтожила девять украинских беспилотников

Подразделения ПВО России уничтожили девять украинских беспилотников, включая ударный "Байрактар", сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T10:44

2022-05-04T10:44

2022-05-04T10:44

в мире

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

игорь конашенков

николаевская область

изюм (город)

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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Подразделения ПВО России уничтожили девять украинских беспилотников, включая ударный "Байрактар", сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Изюм, Топольное, Малая Камышеваха, Русские Тишки, Бражковка Харьковской области, Зеленый Гай Николаевской области и Новокраснянка ЛНР, в том числе в районе Александровки Харьковской области беспилотный летательный аппарат "Байрактар-ТБ2", - сказал генерал.Он также сообщил, что в районе населенного пункта Великая Камышеваха в воздухе были сбиты четыре реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч".

https://ria.ru/20220504/ukraina-1786732792.html

украина

николаевская область

изюм (город)

харьковская область

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Екатерина Зайцева

в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, игорь конашенков, николаевская область, изюм (город), харьковская область