https://ria.ru/20220504/minoborony-1786734132.html
Российская ПВО уничтожила девять украинских беспилотников
Российская ПВО уничтожила девять украинских беспилотников - РИА Новости, 04.05.2022
Российская ПВО уничтожила девять украинских беспилотников
Подразделения ПВО России уничтожили девять украинских беспилотников, включая ударный "Байрактар", сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T10:44
2022-05-04T10:44
2022-05-04T10:44
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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игорь конашенков
николаевская область
изюм (город)
харьковская область
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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Подразделения ПВО России уничтожили девять украинских беспилотников, включая ударный "Байрактар", сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Изюм, Топольное, Малая Камышеваха, Русские Тишки, Бражковка Харьковской области, Зеленый Гай Николаевской области и Новокраснянка ЛНР, в том числе в районе Александровки Харьковской области беспилотный летательный аппарат "Байрактар-ТБ2", - сказал генерал.Он также сообщил, что в районе населенного пункта Великая Камышеваха в воздухе были сбиты четыре реактивных снаряда системы залпового огня "Смерч".
https://ria.ru/20220504/ukraina-1786732792.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, игорь конашенков, николаевская область, изюм (город), харьковская область
Российская ПВО уничтожила девять украинских беспилотников
Минобороны: ПВО России уничтожила девять украинских беспилотников, включая "Байрактар"