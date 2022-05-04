https://ria.ru/20220504/minirovanie-1786741554.html

Жительницу Новороссийска ждет суд за первоапрельскую шутку о "минировании"

Жительницу Новороссийска ждет суд за первоапрельскую шутку о "минировании" - РИА Новости, 04.05.2022

Жительницу Новороссийска ждет суд за первоапрельскую шутку о "минировании"

Жительнице Новороссийска грозит до пяти лет лишения свободы за первоапрельскую шутку о готовящемся взрыве, сообщает прокуратура Краснодарского края. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T11:16

2022-05-04T11:16

2022-05-04T11:16

россия

новороссийск

краснодарский край

происшествия

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КРАСНОДАР, 4 мая – РИА Новости. Жительнице Новороссийска грозит до пяти лет лишения свободы за первоапрельскую шутку о готовящемся взрыве, сообщает прокуратура Краснодарского края.Следствие установило, что фигурантка 1 апреля позвонила со своего мобильного на абонентский номер одной из управляющих компаний Новороссийска и сообщила "заведомо ложную информацию о том, что в офисе компании находится взрывное устройство". На место были направлены полицейские, работники скорой и пожарные, "минирование" не подтвердилось."Гражданка сообщила, что решила таким образом пошутить, а идея звонка ей пришла ввиду праздника. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд города Новороссийска для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет", - добавляется в релизе.Она обвиняется по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершенное из хулиганских побуждений, в отношении объекта социальной инфраструктуры).Прокуратура также намерена взыскать с нее порядка шести тысяч рублей, затраченных на проверку "шуточного" сообщения.

https://ria.ru/20220504/minirovanie-1786713299.html

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новороссийск

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, новороссийск, краснодарский край, происшествия