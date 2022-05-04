https://ria.ru/20220504/minirovanie-1786741554.html
Жительницу Новороссийска ждет суд за первоапрельскую шутку о "минировании"
Жительницу Новороссийска ждет суд за первоапрельскую шутку о "минировании" - РИА Новости, 04.05.2022
Жительницу Новороссийска ждет суд за первоапрельскую шутку о "минировании"
Жительнице Новороссийска грозит до пяти лет лишения свободы за первоапрельскую шутку о готовящемся взрыве, сообщает прокуратура Краснодарского края. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T11:16
2022-05-04T11:16
2022-05-04T11:16
россия
новороссийск
краснодарский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
КРАСНОДАР, 4 мая – РИА Новости. Жительнице Новороссийска грозит до пяти лет лишения свободы за первоапрельскую шутку о готовящемся взрыве, сообщает прокуратура Краснодарского края.Следствие установило, что фигурантка 1 апреля позвонила со своего мобильного на абонентский номер одной из управляющих компаний Новороссийска и сообщила "заведомо ложную информацию о том, что в офисе компании находится взрывное устройство". На место были направлены полицейские, работники скорой и пожарные, "минирование" не подтвердилось."Гражданка сообщила, что решила таким образом пошутить, а идея звонка ей пришла ввиду праздника. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд города Новороссийска для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет", - добавляется в релизе.Она обвиняется по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершенное из хулиганских побуждений, в отношении объекта социальной инфраструктуры).Прокуратура также намерена взыскать с нее порядка шести тысяч рублей, затраченных на проверку "шуточного" сообщения.
https://ria.ru/20220504/minirovanie-1786713299.html
россия
новороссийск
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новороссийск, краснодарский край, происшествия
Жительницу Новороссийска ждет суд за первоапрельскую шутку о "минировании"
Жительнице Новороссийска грозит до пяти лет за первоапрельскую шутку о готовящемся взрыве