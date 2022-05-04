Рейтинг@Mail.ru
Жительницу Новороссийска ждет суд за первоапрельскую шутку о "минировании" - РИА Новости, 04.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220504/minirovanie-1786741554.html
Жительницу Новороссийска ждет суд за первоапрельскую шутку о "минировании"
Жительницу Новороссийска ждет суд за первоапрельскую шутку о "минировании" - РИА Новости, 04.05.2022
Жительницу Новороссийска ждет суд за первоапрельскую шутку о "минировании"
Жительнице Новороссийска грозит до пяти лет лишения свободы за первоапрельскую шутку о готовящемся взрыве, сообщает прокуратура Краснодарского края. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T11:16
2022-05-04T11:16
россия
новороссийск
краснодарский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
КРАСНОДАР, 4 мая – РИА Новости. Жительнице Новороссийска грозит до пяти лет лишения свободы за первоапрельскую шутку о готовящемся взрыве, сообщает прокуратура Краснодарского края.Следствие установило, что фигурантка 1 апреля позвонила со своего мобильного на абонентский номер одной из управляющих компаний Новороссийска и сообщила "заведомо ложную информацию о том, что в офисе компании находится взрывное устройство". На место были направлены полицейские, работники скорой и пожарные, "минирование" не подтвердилось."Гражданка сообщила, что решила таким образом пошутить, а идея звонка ей пришла ввиду праздника. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд города Новороссийска для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет", - добавляется в релизе.Она обвиняется по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершенное из хулиганских побуждений, в отношении объекта социальной инфраструктуры).Прокуратура также намерена взыскать с нее порядка шести тысяч рублей, затраченных на проверку "шуточного" сообщения.
https://ria.ru/20220504/minirovanie-1786713299.html
россия
новороссийск
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, новороссийск, краснодарский край, происшествия
11:16 04.05.2022
 
Жительницу Новороссийска ждет суд за первоапрельскую шутку о "минировании"

Жительнице Новороссийска грозит до пяти лет за первоапрельскую шутку о готовящемся взрыве

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 4 мая – РИА Новости. Жительнице Новороссийска грозит до пяти лет лишения свободы за первоапрельскую шутку о готовящемся взрыве, сообщает прокуратура Краснодарского края.
Следствие установило, что фигурантка 1 апреля позвонила со своего мобильного на абонентский номер одной из управляющих компаний Новороссийска и сообщила "заведомо ложную информацию о том, что в офисе компании находится взрывное устройство". На место были направлены полицейские, работники скорой и пожарные, "минирование" не подтвердилось.
Сапер - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
08:07
Хабаровские школы и детсады эвакуировали после сообщений о минировании
"Гражданка сообщила, что решила таким образом пошутить, а идея звонка ей пришла ввиду праздника. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд города Новороссийска для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 5 лет", - добавляется в релизе.
Она обвиняется по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершенное из хулиганских побуждений, в отношении объекта социальной инфраструктуры).
Прокуратура также намерена взыскать с нее порядка шести тысяч рублей, затраченных на проверку "шуточного" сообщения.
 
РоссияНовороссийскКраснодарский крайПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала