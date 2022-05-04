https://ria.ru/20220504/minirovanie-1786713299.html

Хабаровские школы и детсады эвакуировали после сообщений о минировании

Хабаровские школы и детсады эвакуировали после сообщений о минировании - РИА Новости, 04.05.2022

Хабаровские школы и детсады эвакуировали после сообщений о минировании

Школы, детсады и больницы Хабаровска получили сообщения о "минировании", социальные учреждения эвакуировали, сообщает горадминистрация. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T08:07

2022-05-04T08:07

2022-05-04T08:07

происшествия

хабаровский край

хабаровск

комсомольск-на-амуре

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ХАБАРОВСК, 4 мая - РИА Новости. Школы, детсады и больницы Хабаровска получили сообщения о "минировании", социальные учреждения эвакуировали, сообщает горадминистрация."На электронную почту краевого минздрава пришло сообщение о том, что в Хабаровске заминированы школы, больницы и детские сады. Социальные учреждения эвакуируют. Экстренные службы оперативно выехали на проверку зданий", - говорится в сообщении мэрии.Только в апреле массовые эвакуации проходили девять раз в хабаровских школах, а с начала года этой 14-й подобный случай. Электронные письма с угрозами о якобы заложенных взрывных устройствах также поступали в мэрию, вузы, аэропорт, больницы и торговые центры Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Впервые в апреле "заминировали" законодательную думу Хабаровского края, сообщение также оказалось ложным.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://radiosputnik.ria.ru/20220502/minirovanie-1786556486.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, хабаровский край, хабаровск, комсомольск-на-амуре