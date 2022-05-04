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Захарова назвала реакцию на слова Лаврова уведением внимания от проблемы - РИА Новости, 04.05.2022
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Захарова назвала реакцию на слова Лаврова уведением внимания от проблемы
Захарова назвала реакцию на слова Лаврова уведением внимания от проблемы - РИА Новости, 04.05.2022
Захарова назвала реакцию на слова Лаврова уведением внимания от проблемы
Реакция мировой общественности на высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова и полное игнорирование Западом существования на Украине... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T09:44
2022-05-04T09:44
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
россия
израиль
нафтали беннет
украина
анатолий викторов
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Реакция мировой общественности на высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова и полное игнорирование Западом существования на Украине неонацистских сил является уже не "двойными стандартами", а "уведением внимания" от реальной проблемы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Хватит называть это "двойными стандартами". Есть хорошее человеческое слово - подлость", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.Дипломат убеждена, что данная риторика осталась в прошлом. Эта риторика, по ее словам, была уместна тогда, когда Россия пыталась "достучаться и объяснить, вызвать к какой-то эмпатии, а если говорить нашими словами, сочувствию, сопереживанию и пониманию проблемы". Однако данные попытки оказались тщетными, констатировала дипломат."Сегодня мы видим ноль реакции. Малого того, мы видим антиреакцию. Мы видим реакцию, которая как бы уводит взгляд международного сообщества от проблемы и специально фокусируется на том, что проблемой не является", - заключила Захарова.В воскресенье Лавров сказал итальянской телекомпании "Медиасет", что на Украине "нацификация есть", "захваченные в плен боевики и батальоны "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждены уголовные дела), "Айдар" и других подразделений носят... символ и татуировки свастики, нацистских батальонов". Лавров добавил, что Владимир Зеленский "выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей". По словам главы МИД РФ, которые приводятся на сайте МИД, "могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь", "это абсолютно ничего не значит, мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи".Премьер Израиля Нафтали Беннет, комментируя слова главы МИД РФ, заявлял о недопустимости использования трагедии Холокоста в политических целях. Посол России в Израиле Анатолий Викторов был вызван для разъяснительной беседы в МИД еврейского государства, сообщала в понедельник утром пресс-служба внешнеполитического ведомства.
https://ria.ru/20220503/rezhim-1786670523.html
https://ria.ru/20220503/zelenskiy-1786678055.html
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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия, израиль, нафтали беннет, украина, анатолий викторов, владимир зеленский, мария захарова
09:44 04.05.2022
 
Захарова назвала реакцию на слова Лаврова уведением внимания от проблемы

Захарова: реакция мировой общественности на слова Лаврова — уведение внимания от проблемы

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Реакция мировой общественности на высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова и полное игнорирование Западом существования на Украине неонацистских сил является уже не "двойными стандартами", а "уведением внимания" от реальной проблемы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Хватит называть это "двойными стандартами". Есть хорошее человеческое слово - подлость", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
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Дипломат убеждена, что данная риторика осталась в прошлом. Эта риторика, по ее словам, была уместна тогда, когда Россия пыталась "достучаться и объяснить, вызвать к какой-то эмпатии, а если говорить нашими словами, сочувствию, сопереживанию и пониманию проблемы". Однако данные попытки оказались тщетными, констатировала дипломат.
"Сегодня мы видим ноль реакции. Малого того, мы видим антиреакцию. Мы видим реакцию, которая как бы уводит взгляд международного сообщества от проблемы и специально фокусируется на том, что проблемой не является", - заключила Захарова.
В воскресенье Лавров сказал итальянской телекомпании "Медиасет", что на Украине "нацификация есть", "захваченные в плен боевики и батальоны "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждены уголовные дела), "Айдар" и других подразделений носят... символ и татуировки свастики, нацистских батальонов". Лавров добавил, что Владимир Зеленский "выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей". По словам главы МИД РФ, которые приводятся на сайте МИД, "могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь", "это абсолютно ничего не значит, мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи".
Премьер Израиля Нафтали Беннет, комментируя слова главы МИД РФ, заявлял о недопустимости использования трагедии Холокоста в политических целях. Посол России в Израиле Анатолий Викторов был вызван для разъяснительной беседы в МИД еврейского государства, сообщала в понедельник утром пресс-служба внешнеполитического ведомства.
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В миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей ЛавровРоссияИзраильНафтали БеннетУкраинаАнатолий ВикторовВладимир ЗеленскийМария Захарова
 
 
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