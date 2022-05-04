Захарова назвала реакцию на слова Лаврова уведением внимания от проблемы
Захарова: реакция мировой общественности на слова Лаврова — уведение внимания от проблемы
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Реакция мировой общественности на высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова и полное игнорирование Западом существования на Украине неонацистских сил является уже не "двойными стандартами", а "уведением внимания" от реальной проблемы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Хватит называть это "двойными стандартами". Есть хорошее человеческое слово - подлость", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.
Дипломат убеждена, что данная риторика осталась в прошлом. Эта риторика, по ее словам, была уместна тогда, когда Россия пыталась "достучаться и объяснить, вызвать к какой-то эмпатии, а если говорить нашими словами, сочувствию, сопереживанию и пониманию проблемы". Однако данные попытки оказались тщетными, констатировала дипломат.
"Сегодня мы видим ноль реакции. Малого того, мы видим антиреакцию. Мы видим реакцию, которая как бы уводит взгляд международного сообщества от проблемы и специально фокусируется на том, что проблемой не является", - заключила Захарова.
В воскресенье Лавров сказал итальянской телекомпании "Медиасет", что на Украине "нацификация есть", "захваченные в плен боевики и батальоны "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждены уголовные дела), "Айдар" и других подразделений носят... символ и татуировки свастики, нацистских батальонов". Лавров добавил, что Владимир Зеленский "выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей". По словам главы МИД РФ, которые приводятся на сайте МИД, "могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь", "это абсолютно ничего не значит, мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи".
Премьер Израиля Нафтали Беннет, комментируя слова главы МИД РФ, заявлял о недопустимости использования трагедии Холокоста в политических целях. Посол России в Израиле Анатолий Викторов был вызван для разъяснительной беседы в МИД еврейского государства, сообщала в понедельник утром пресс-служба внешнеполитического ведомства.