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Захарова назвала реакцию на слова Лаврова уведением внимания от проблемы

Захарова назвала реакцию на слова Лаврова уведением внимания от проблемы - РИА Новости, 04.05.2022

Захарова назвала реакцию на слова Лаврова уведением внимания от проблемы

Реакция мировой общественности на высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова и полное игнорирование Западом существования на Украине... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T09:44

2022-05-04T09:44

2022-05-04T09:44

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

россия

израиль

нафтали беннет

украина

анатолий викторов

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Реакция мировой общественности на высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова и полное игнорирование Западом существования на Украине неонацистских сил является уже не "двойными стандартами", а "уведением внимания" от реальной проблемы, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Хватит называть это "двойными стандартами". Есть хорошее человеческое слово - подлость", - сказала Захарова в эфире радио Sputnik.Дипломат убеждена, что данная риторика осталась в прошлом. Эта риторика, по ее словам, была уместна тогда, когда Россия пыталась "достучаться и объяснить, вызвать к какой-то эмпатии, а если говорить нашими словами, сочувствию, сопереживанию и пониманию проблемы". Однако данные попытки оказались тщетными, констатировала дипломат."Сегодня мы видим ноль реакции. Малого того, мы видим антиреакцию. Мы видим реакцию, которая как бы уводит взгляд международного сообщества от проблемы и специально фокусируется на том, что проблемой не является", - заключила Захарова.В воскресенье Лавров сказал итальянской телекомпании "Медиасет", что на Украине "нацификация есть", "захваченные в плен боевики и батальоны "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждены уголовные дела), "Айдар" и других подразделений носят... символ и татуировки свастики, нацистских батальонов". Лавров добавил, что Владимир Зеленский "выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей". По словам главы МИД РФ, которые приводятся на сайте МИД, "могу ошибиться, но у Гитлера тоже была еврейская кровь", "это абсолютно ничего не значит, мудрый еврейский народ говорит, что самые ярые антисемиты, как правило, евреи".Премьер Израиля Нафтали Беннет, комментируя слова главы МИД РФ, заявлял о недопустимости использования трагедии Холокоста в политических целях. Посол России в Израиле Анатолий Викторов был вызван для разъяснительной беседы в МИД еврейского государства, сообщала в понедельник утром пресс-служба внешнеполитического ведомства.

https://ria.ru/20220503/rezhim-1786670523.html

https://ria.ru/20220503/zelenskiy-1786678055.html

россия

израиль

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия, израиль, нафтали беннет, украина, анатолий викторов, владимир зеленский, мария захарова