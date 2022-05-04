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Правительство направит в регионы средства на развитие медреабилитации - РИА Новости, 04.05.2022
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Правительство направит в регионы средства на развитие медреабилитации
Правительство направит в регионы средства на развитие медреабилитации - РИА Новости, 04.05.2022
Правительство направит в регионы средства на развитие медреабилитации
Правительство РФ распределило между российскими регионами почти 9 миллиардов рублей на развитие отделений медицинской реабилитации, выделенные средства позволят РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T11:39
2022-05-04T11:39
здоровье - общество
медицина
правительство рф
михаил мишустин
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Правительство РФ распределило между российскими регионами почти 9 миллиардов рублей на развитие отделений медицинской реабилитации, выделенные средства позволят оснастить современным оборудованием 157 клиник, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в среду.Мишустин отметил, что вопрос развития медицинской реабилитации встал особенно остро во время распространения коронавируса, поскольку многие переболевшие столкнулись с серьезными осложнениями."Справиться с ними быстрее можно при поддержке специалистов. Их помощь востребована и при восстановлении после других болезней, это касается не только взрослых, но и детей. У медперсонала должно быть все необходимое для этой работы. Мы распределили между российскими субъектами почти 9 миллиардов рублей. Средства пойдут на оснащение отделений медицинской реабилитации в 157 клиниках", - сказал Мишустин.
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здоровье - общество, медицина, правительство рф, михаил мишустин
11:39 04.05.2022
 
Правительство направит в регионы средства на развитие медреабилитации

Мишустин: регионы получат почти 9 миллиардов рублей на развитие отделений медреабилитации

© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Правительство РФ распределило между российскими регионами почти 9 миллиардов рублей на развитие отделений медицинской реабилитации, выделенные средства позволят оснастить современным оборудованием 157 клиник, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в среду.
Мишустин отметил, что вопрос развития медицинской реабилитации встал особенно остро во время распространения коронавируса, поскольку многие переболевшие столкнулись с серьезными осложнениями.
"Справиться с ними быстрее можно при поддержке специалистов. Их помощь востребована и при восстановлении после других болезней, это касается не только взрослых, но и детей. У медперсонала должно быть все необходимое для этой работы. Мы распределили между российскими субъектами почти 9 миллиардов рублей. Средства пойдут на оснащение отделений медицинской реабилитации в 157 клиниках", - сказал Мишустин.
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