https://ria.ru/20220504/meditsina-1786748927.html

Правительство направит в регионы средства на развитие медреабилитации

Правительство направит в регионы средства на развитие медреабилитации - РИА Новости, 04.05.2022

Правительство направит в регионы средства на развитие медреабилитации

Правительство РФ распределило между российскими регионами почти 9 миллиардов рублей на развитие отделений медицинской реабилитации, выделенные средства позволят РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T11:39

2022-05-04T11:39

2022-05-04T11:39

здоровье - общество

медицина

правительство рф

михаил мишустин

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Правительство РФ распределило между российскими регионами почти 9 миллиардов рублей на развитие отделений медицинской реабилитации, выделенные средства позволят оснастить современным оборудованием 157 клиник, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в среду.Мишустин отметил, что вопрос развития медицинской реабилитации встал особенно остро во время распространения коронавируса, поскольку многие переболевшие столкнулись с серьезными осложнениями."Справиться с ними быстрее можно при поддержке специалистов. Их помощь востребована и при восстановлении после других болезней, это касается не только взрослых, но и детей. У медперсонала должно быть все необходимое для этой работы. Мы распределили между российскими субъектами почти 9 миллиардов рублей. Средства пойдут на оснащение отделений медицинской реабилитации в 157 клиниках", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20220304/siroty-1776499676.html

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здоровье - общество, медицина, правительство рф, михаил мишустин