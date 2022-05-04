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В Австралии крокодил напал на купавшуюся в озере женщину - РИА Новости, 04.05.2022
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Туризм
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В Австралии крокодил напал на купавшуюся в озере женщину
В Австралии крокодил напал на купавшуюся в озере женщину - РИА Новости, 04.05.2022
В Австралии крокодил напал на купавшуюся в озере женщину
Крокодил напал на купавшуюся в озере в Австралии женщину, в результате инцидента она оказалась в больнице, а рептилию пришлось застрелить, сообщает в среду... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T13:24
2022-05-04T14:26
в мире
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западная австралия
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новости - туризм
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Крокодил напал на купавшуюся в озере в Австралии женщину, в результате инцидента она оказалась в больнице, а рептилию пришлось застрелить, сообщает в среду агентство NCA.По его данным, этот случай произошел в районе Кимберли в Западной Австралии.Крокодил длиной 2,5 метра схватил зубами за ногу плававшую в озере 38-летнюю женщину, причинив ей серьезные увечья. Ей удалось вырваться, она находится в больнице.Крокодила выследили сотрудники патруля безопасности парков и застрелили его.Как отмечает агентство, нападение крокодила произошло на озере Аргайл всего за неделю до проведения там ежегодного спортивного мероприятия по заплыву. Это обстоятельство также стало причиной решения об уничтожении крокодила.Власти напомнили жителям Кемберли, что кормить крокодилов и контактировать с ними нельзя, так как это может вызвать агрессию животных.По данным телеканала ABC, в озере Аргайл обитают около 35 тысяч крокодилов, питающихся рыбой. В последний раз нападение крокодила на человека там произошло в 2009 году, когда пострадал 52-летний мужчина.
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в мире, австралия, западная австралия, новости - туризм
13:24 04.05.2022 (обновлено: 14:26 04.05.2022)
 
В Австралии крокодил напал на купавшуюся в озере женщину

В Австралии крокодил напал на женщину, она оказалась в больнице, а рептилию застрелили

CC0 / newgirl / Крокодилы
Крокодилы - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
CC0 / newgirl /
Крокодилы
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Крокодил напал на купавшуюся в озере в Австралии женщину, в результате инцидента она оказалась в больнице, а рептилию пришлось застрелить, сообщает в среду агентство NCA.
По его данным, этот случай произошел в районе Кимберли в Западной Австралии.
Крокодил длиной 2,5 метра схватил зубами за ногу плававшую в озере 38-летнюю женщину, причинив ей серьезные увечья. Ей удалось вырваться, она находится в больнице.
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Крокодила выследили сотрудники патруля безопасности парков и застрелили его.
Как отмечает агентство, нападение крокодила произошло на озере Аргайл всего за неделю до проведения там ежегодного спортивного мероприятия по заплыву. Это обстоятельство также стало причиной решения об уничтожении крокодила.
Власти напомнили жителям Кемберли, что кормить крокодилов и контактировать с ними нельзя, так как это может вызвать агрессию животных.
По данным телеканала ABC, в озере Аргайл обитают около 35 тысяч крокодилов, питающихся рыбой. В последний раз нападение крокодила на человека там произошло в 2009 году, когда пострадал 52-летний мужчина.
 
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