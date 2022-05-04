19:51 04.05.2022 (обновлено: 20:03 04.05.2022)
Школу в Оренбурге назвали в честь космонавта Алексея Овчинина
Школу в Оренбурге назвали в честь космонавта Овчинина, пережившего аварию ракеты
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЧлен основного экипажа МКС-59/60 космонавт "Роскосмоса" Алексей Овчинин.
Член основного экипажа МКС-59/60 космонавт "Роскосмоса" Алексей Овчинин. . Архивное фото
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Новую школу в Оренбурге назвали в честь российского космонавта Алексея Овчинина, в 2018 году не долетевшего до Международной космической станции из-за аварии ракеты, сообщает Центр подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина.
"Имя Героя России, летчика-космонавта РФ Алексея Овчинина теперь носит новая школа №89 в Оренбурге. Данную инициативу общественников поддержали губернатор, депутаты Оренбургского горсовета и российский космонавт, который лично присутствовал на торжественной церемонии", - говорится в сообщении ЦПК в Telegram-канале.
Отмечается, что Овчинин помогал в реконструкции дома-музея семьи Гагариных, а также передавал личные вещи с Международной космической станции, фотографии российских космонавтов, книги и другие экспонаты в дар музеям города и школьному музею.
Ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" потерпела аварию 11 октября 2018 года вскоре после старта с космодрома Байконур. Находившиеся на борту российский космонавт Овчинин и американский астронавт Ник Хейг благодаря системе аварийного спасения благополучно приземлились в казахстанской степи. В следующий полет Овчинин оправился практически сразу после аварии и проработал на МКС с марта по октябрь 2019 года.
Комиссия пришла к выводу, что авария "Союза-ФГ" произошла в результате удара одного из боковых блоков первой ступени о вторую ступень носителя на этапе разделения: у блока не сработала система увода в сторону от ракеты из-за согнутого во время сборки на Байконуре датчика. Позднее Овчинина наградили Орденом мужества.