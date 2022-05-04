https://ria.ru/20220504/koronavirus-1786738916.html

В России за сутки госпитализировали 1398 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1398 человек с COVID-19 - РИА Новости, 04.05.2022

В России за сутки госпитализировали 1398 человек с COVID-19

Более 5 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, почти 1,4 тысячи пациентов с COVID-19 госпитализированы, умерли 129 человек, сообщили... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T11:04

2022-05-04T11:04

2022-05-04T11:04

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771840565_44:0:3685:2048_1920x0_80_0_0_1b4d532e4699f843d4756af211bb2c16.jpg

МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Более 5 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, почти 1,4 тысячи пациентов с COVID-19 госпитализированы, умерли 129 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."По состоянию на 4 мая 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1398 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 3,0%", - говорится в сообщении. Рост госпитализаций отмечен в 38 субъектах, снижение - в 42, ситуация не изменилась в пяти субъектах.Также, согласно сообщению, за сутки выздоровели 6664 человека, на 5,5% меньше по сравнению с 3 мая."Выявлено 5093 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 129 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии