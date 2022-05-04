В России за сутки госпитализировали 1398 человек с COVID-19
В России за сутки выявили 5093 новых случая COVID-19, выздоровели 6664, умерли 129 человек
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Более 5 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за сутки, почти 1,4 тысячи пациентов с COVID-19 госпитализированы, умерли 129 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.
"По состоянию на 4 мая 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1398 человек и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 3,0%", - говорится в сообщении. Рост госпитализаций отмечен в 38 субъектах, снижение - в 42, ситуация не изменилась в пяти субъектах.
Также, согласно сообщению, за сутки выздоровели 6664 человека, на 5,5% меньше по сравнению с 3 мая.
"Выявлено 5093 новых случаев COVID-19. Умерли за сутки 129 человек", - говорится в сообщении.
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