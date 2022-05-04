https://ria.ru/20220504/kompanii-1786739042.html

МИД: Москва не будет дискриминировать компании из недружественных стран

МИД: Москва не будет дискриминировать компании из недружественных стран - РИА Новости, 04.05.2022

МИД: Москва не будет дискриминировать компании из недружественных стран

Москва даже в условиях санкций не собирается дискриминировать компании по национальному признаку, даже из недружественных стран, заявил директор департамента... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T11:04

2022-05-04T11:04

2022-05-04T12:35

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экономика

дмитрий биричевский

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Москва даже в условиях санкций не собирается дискриминировать компании по национальному признаку, даже из недружественных стран, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.Ранее президент России Владимир Путин запретил исполнять обязательства по сделкам, совершать финоперации перед компаниями и лицами, находящимися под ответными санкциями РФ. Различным структурами и физическим лицам, находящимся под юрисдикцией РФ, запрещается совершать сделки с компаниями и лицами, в отношении которых применяются ответные санкции."Мы также открыты к продолжению конструктивного диалога с деловыми партнерами из так называемых "недружественных" стран. Не собираемся дискриминировать компании по национальному признаку", - сказал Биричевский в интервью "Российской газете".Он отметил, что западные правительства за счет санкций создали для своих же компаний такие "благоприятные" условия ведения бизнеса с Россией, что теперь они будут вынуждены подстраиваться."Они, к слову, уже так и делают. Примером этому может служить перевод оплаты за наши энергоносители в рубли", - напомнил дипломат.При этом он добавил, что Москва намерена "активизировать конструктивные отношения со всеми, кто не присоединился к недружественным действиям в отношении России, наших компаний и граждан".Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против РФ, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если недружественные страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.Российские нефть и газ Евросоюз вряд ли сможет полностью заменить в ближайшие 5-10 лет, на этом мнении сходятся ключевые игроки отрасли, заявлял ранее вице-премьер РФ Александр Новак. Он отмечал, что даже просто обсуждение отказа Европы от российской нефти негативно для рынка, он сразу на это реагирует. По словам вице-премьера, без российских нефти и газа в мире случится коллапс, а цены будут непредсказуемы.Отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик, указывал и Дмитрий Биричевский. По его словам, Европа очень сильно зависит от российского газа и нефти. Даже если она перейдет к тотальной экономии, найдет поставщиков в других регионах мира и перейдет на возобновляемые источники энергии, "в самом идеальном варианте" сможет заменить только 80% энергоресурсов, отметил он, подчеркнув, что на деле еще меньше. Эксперты уверены, что вызванный санкциями против РФ рост цен на энергоресурсы в марте до рекордов не является пределом, заявлял Новак.

https://ria.ru/20220504/sanktsii-1786599841.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, экономика, дмитрий биричевский, владимир путин, александр новак, россия, москва, европа