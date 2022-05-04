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Кадыров призвал командира националистов на "Азовстали" выйти на поле боя - РИА Новости, 04.05.2022
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Кадыров призвал командира националистов на "Азовстали" выйти на поле боя
Кадыров призвал командира националистов на "Азовстали" выйти на поле боя - РИА Новости, 04.05.2022
Кадыров призвал командира националистов на "Азовстали" выйти на поле боя
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров обратился к командиру неонационалистического батальона "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T00:16
2022-05-04T00:16
в мире
александр семенов (батальон "восток")
игорь конашенков
владимир путин
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украина
донбасс
рамзан кадыров
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров обратился к командиру неонационалистического батальона "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело), скрывающегося в подвалах завода "Азовсталь" в Мариуполе, и призвал его показать себя на поле боя.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".В понедельник представитель внутренних войск МВД ДНР сообщил РИА Новости, что украинская сторона сорвала режим тишины на мариупольском заводе "Азовсталь", со стороны их позиций на территории комбината начался обстрел, военным ДНР пришлось отвечать.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, александр семенов (батальон "восток"), игорь конашенков, владимир путин, россия, украина, донбасс, рамзан кадыров
00:16 04.05.2022
 
Кадыров призвал командира националистов на "Азовстали" выйти на поле боя

Глава Чечни Кадыров призвал командира националистов на "Азовстали" выйти на поле боя

© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров обратился к командиру неонационалистического батальона "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело), скрывающегося в подвалах завода "Азовсталь" в Мариуполе, и призвал его показать себя на поле боя.
"Обращаюсь к командиру Азов, который находится в бункере "Азовстали". Не стыдно тебе держать больных, женщин, стариков? Выйди на поле, давай покажи себя. Закончим раз и навсегда!" — сказал Кадыров в видеоролике, опубликованном в его Telegram-канале.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым городом республики после Донецка, но в июне того же года украинские силовики вернули контроль над Мариуполем. Седьмого марта, спустя 12 дней после начала российской спецоперации по демилитаризации Украины, замкомандира батальона "Восток" Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Шестнадцатого апреля официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория. Остатки украинской группировки заблокированы на металлургическом комбинате "Азовсталь".
В понедельник представитель внутренних войск МВД ДНР сообщил РИА Новости, что украинская сторона сорвала режим тишины на мариупольском заводе "Азовсталь", со стороны их позиций на территории комбината начался обстрел, военным ДНР пришлось отвечать.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 03.05.2022
Вчера, 23:15Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Кадыров предложил провести второй этап спецоперации на всей Украине
 
В миреАлександр Семенов (батальон "Восток")Игорь КонашенковВладимир ПутинРоссияУкраинаДонбассРамзан Кадыров
 
 
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