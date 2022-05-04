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Дипломаты Южной Кореи, США и Японии обсудили ракетный пуск КНДР - РИА Новости, 04.05.2022
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Дипломаты Южной Кореи, США и Японии обсудили ракетный пуск КНДР
Дипломаты Южной Кореи, США и Японии обсудили ракетный пуск КНДР - РИА Новости, 04.05.2022
Дипломаты Южной Кореи, США и Японии обсудили ракетный пуск КНДР
Спецпредставитель южнокорейского МИД по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док обсудил с коллегами из США и Японии по телефону пуск... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T13:54
2022-05-04T13:54
в мире
корейский полуостров
кндр (северная корея)
южная корея
япония
мид японии‎
японское море
сша
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СЕУЛ, 4 мая – РИА Новости. Спецпредставитель южнокорейского МИД по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док обсудил с коллегами из США и Японии по телефону пуск КНДР в среду баллистической ракеты, стороны осудили пуск и призвали КНДР вернуться на путь диалога, сообщил МИД Южной Кореи.Ранее сообщалось, что КНДР в среду произвела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.Но Гю Док провел беседы с спецпредставителем США по КНДР Сон Кимом и директором департамента по делам Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси."Стороны осудили пуск Северной Кореей баллистической ракеты, что несет серьезную угрозу не только Корейскому полуострову, но и всему международному сообществу, а также откровенно нарушает ряд резолюций Совбеза ООН (Дипломаты - ред.), призвали Северную Корею немедленно прекратить действия, которые повышают напряженность, и как можно скорее вернуться на путь диалога и дипломатии", - говорится в заявлении МИД.Дипломаты договорились и дальше наблюдать за действиями КНДР и находиться в тесном контакте, а также принять единые меры в рамках Совбеза ООН.
https://ria.ru/20220504/kndr-1786737311.html
корейский полуостров
кндр (северная корея)
южная корея
япония
японское море
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в мире, корейский полуостров, кндр (северная корея), южная корея, япония, мид японии‎, японское море, сша, совет безопасности оон
13:54 04.05.2022
 
Дипломаты Южной Кореи, США и Японии обсудили ракетный пуск КНДР

Дипломаты Южной Кореи, США и Японии обсудили пуск баллистической ракеты КНДР

© AP Photo / Korean Central News AgencyЗапуск баллистической ракеты в КНДР
Запуск баллистической ракеты в КНДР - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© AP Photo / Korean Central News Agency
Запуск баллистической ракеты в КНДР
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СЕУЛ, 4 мая – РИА Новости. Спецпредставитель южнокорейского МИД по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Док обсудил с коллегами из США и Японии по телефону пуск КНДР в среду баллистической ракеты, стороны осудили пуск и призвали КНДР вернуться на путь диалога, сообщил МИД Южной Кореи.
Ранее сообщалось, что КНДР в среду произвела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.
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У КНДР есть линейка ядерного оружия для сдерживания США, считает эксперт
Но Гю Док провел беседы с спецпредставителем США по КНДР Сон Кимом и директором департамента по делам Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси.
"Стороны осудили пуск Северной Кореей баллистической ракеты, что несет серьезную угрозу не только Корейскому полуострову, но и всему международному сообществу, а также откровенно нарушает ряд резолюций Совбеза ООН (Дипломаты - ред.), призвали Северную Корею немедленно прекратить действия, которые повышают напряженность, и как можно скорее вернуться на путь диалога и дипломатии", - говорится в заявлении МИД.
Дипломаты договорились и дальше наблюдать за действиями КНДР и находиться в тесном контакте, а также принять единые меры в рамках Совбеза ООН.
 
В миреКорейский полуостровКНДР (Северная Корея)Южная КореяЯпонияМИД Японии‎Японское мореСШАСовет Безопасности ООН
 
 
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