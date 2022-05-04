Япония заявила протест КНДР в связи с пуском баллистической ракеты
Минобороны Японии: Токио заявил протест Пхеньяну в связи с пуском баллистической ракеты
© AP Photo / Jae C. HongТокийская башня
© AP Photo / Jae C. Hong
Токийская башня. Архивное фото
ТОКИО, 4 мая – РИА Новости. Япония заявила протест Северной Корее в связи с пуском баллистической ракеты, сообщил перед журналистами замминистра обороны Японии Макото Оники, передает агентство Киодо.
Протест был передан по дипломатическим каналам через посольство в Пекине.
В 12.10 (6.10 мск) Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил о том, что Северная Корея произвела пуск неопознанного снаряда в направлении Японского моря, есть вероятность, что это межконтинентальная баллистическая ракета (МБР).
Это уже 14-е испытание вооружений Северной Кореей в 2022 году. Служба безопасности на море Японии сообщает, что выпущенная Северной Кореей, предположительно, баллистическая ракета уже упала. Источник в правительстве агентства Киодо сообщают, что падение произошло, предположительно, за пределами исключительной экономической зоны Японии, ущерба для Японии не зафиксировано.
Последний раз в апреле КНДР испытала новую систему тактического управляемого оружия, призванную повысить эффективность тактического ядерного оружия Пхеньяна.
Двадцать четвертого марта состоялся тестовый пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17". Минобороны Японии считает, что при обычной траектории дальность полета ракеты могла бы составить 15 тысяч километров, что является достаточным для покрытия всей территории США. По оценкам японских военных, ракета находилась в воздухе 71 минуту, преодолев расстояние в 1100 километров и достигнув максимальной высоты полета в более чем 6 тысяч километров, что значительно превышает характеристики МБР "Хвасон-15", испытанной в 2017 году. Время полета и достигнутая высота стали рекордными для когда-либо выпущенных ракет КНДР.
КНДР провела испытание гиперзвуковых ракет 5 и 11 января, 14 января были выпущены две баллистические ракеты малой дальности с железнодорожного ракетного комплекса. 17 и 27 января КНДР провела испытания тактических управляемых ракет также малой дальности. Также 25 января прошел пуск двух крылатых ракет большой дальности, что, в отличие от испытаний баллистических ракет, не нарушает резолюции Совбеза ООН. 30 января Северная Корея провела проверочный пуск баллистической ракеты средней дальности "Хвасон-12". Затем еще один пуск был совершен 27 февраля. Ракета пролетела примерно 300 километров с наибольшей высотой 620 километров. На следующий день КНДР заявила, что произвела пуск в рамках разработки разведывательного спутника. Тестировалась точность фотосъемки, передачи данных и системы управления. 5 марта Северная Корея испытала межконтинентальную ракету, еще одна попытка пуска МБР была осуществлена 16 марта, но закончилась неудачей. 20 марта Северная Корея провела пуск четырех снарядов РСЗО.
В конце апреля КНДР провела испытание новой системы тактического управляемого оружия в присутствии лидера страны Ким Чен Ына, внука Ким Ир Сена. Сообщалось, что система играет важную роль в повышении эффективности и разнообразности применения тактического ядерного оружия Пхеньяна. В Южной Корее заявили, что система похожа на северокорейский аналог комплекса "Искандер" под названием KN-23, но усовершенствованный, на передвижной установке и с двумя торпедными аппаратами. При испытании были выпущены две ракеты, максимальная высота полета снарядов составила 25 километров, дальность - примерно 110 километров, а максимальная скорость до четырех махов.