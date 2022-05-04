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Власти Липецкой области опровергли информацию о случаях холеры в регионе - РИА Новости, 04.05.2022
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Власти Липецкой области опровергли информацию о случаях холеры в регионе
Власти Липецкой области опровергли информацию о случаях холеры в регионе - РИА Новости, 04.05.2022
Власти Липецкой области опровергли информацию о случаях холеры в регионе
Администрация Липецкой области опровергла появившуюся в интернете информацию о якобы случаях холеры в регионе, в области случаев заболевания не зафиксировано. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T17:58
2022-05-04T17:58
россия
липецкая область
здоровье - общество
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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ВОРОНЕЖ, 4 мая - РИА Новости. Администрация Липецкой области опровергла появившуюся в интернете информацию о якобы случаях холеры в регионе, в области случаев заболевания не зафиксировано."В мессенджерах и социальных сетях распространяется информация о возможной эпидемии холеры в Липецкой области и на территории других субъектов. Информация не соответствует действительности. На территории Липецкой области случаев холеры на зафиксировано", - информирует в среду обладминстрация в своем Telegram-канале.Власти отмечают, что фейк построен на недавней информации Роспотребнадзора о дополнительных мерах по профилактике холеры
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россия
липецкая область
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россия, липецкая область, здоровье - общество, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
17:58 04.05.2022
 
Власти Липецкой области опровергли информацию о случаях холеры в регионе

Власти Липецкой области назвали информацию о случаях холеры в регионе фейком

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкШеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора
Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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Шеврон на форме сотрудника Роспотребнадзора. Архивное фото
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ВОРОНЕЖ, 4 мая - РИА Новости. Администрация Липецкой области опровергла появившуюся в интернете информацию о якобы случаях холеры в регионе, в области случаев заболевания не зафиксировано.
"В мессенджерах и социальных сетях распространяется информация о возможной эпидемии холеры в Липецкой области и на территории других субъектов. Информация не соответствует действительности. На территории Липецкой области случаев холеры на зафиксировано", - информирует в среду обладминстрация в своем Telegram-канале.
Власти отмечают, что фейк построен на недавней информации Роспотребнадзора о дополнительных мерах по профилактике холеры
Стенд Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по России (Роспотребнадзор) на выставочной экспозиции в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 28.04.2022
28 апреля, 20:11
Роспотребнадзор принимает дополнительные меры по профилактике завоза холеры
 
РоссияЛипецкая областьЗдоровье - ОбществоОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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