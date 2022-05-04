https://ria.ru/20220504/kholera-1786857369.html

Власти Липецкой области опровергли информацию о случаях холеры в регионе

Власти Липецкой области опровергли информацию о случаях холеры в регионе - РИА Новости, 04.05.2022

Власти Липецкой области опровергли информацию о случаях холеры в регионе

Администрация Липецкой области опровергла появившуюся в интернете информацию о якобы случаях холеры в регионе, в области случаев заболевания не зафиксировано. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T17:58

2022-05-04T17:58

2022-05-04T17:58

россия

липецкая область

здоровье - общество

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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ВОРОНЕЖ, 4 мая - РИА Новости. Администрация Липецкой области опровергла появившуюся в интернете информацию о якобы случаях холеры в регионе, в области случаев заболевания не зафиксировано."В мессенджерах и социальных сетях распространяется информация о возможной эпидемии холеры в Липецкой области и на территории других субъектов. Информация не соответствует действительности. На территории Липецкой области случаев холеры на зафиксировано", - информирует в среду обладминстрация в своем Telegram-канале.Власти отмечают, что фейк построен на недавней информации Роспотребнадзора о дополнительных мерах по профилактике холеры

https://ria.ru/20220428/kholera-1786029012.html

россия

липецкая область

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2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, липецкая область, здоровье - общество, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)