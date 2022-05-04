https://ria.ru/20220504/kholera-1786857369.html
Власти Липецкой области опровергли информацию о случаях холеры в регионе
Власти Липецкой области опровергли информацию о случаях холеры в регионе - РИА Новости, 04.05.2022
Власти Липецкой области опровергли информацию о случаях холеры в регионе
Администрация Липецкой области опровергла появившуюся в интернете информацию о якобы случаях холеры в регионе, в области случаев заболевания не зафиксировано. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T17:58
2022-05-04T17:58
2022-05-04T17:58
россия
липецкая область
здоровье - общество
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758770631_0:49:3273:1890_1920x0_80_0_0_f5d3bce34496127ad23272bfb7af194f.jpg
ВОРОНЕЖ, 4 мая - РИА Новости. Администрация Липецкой области опровергла появившуюся в интернете информацию о якобы случаях холеры в регионе, в области случаев заболевания не зафиксировано."В мессенджерах и социальных сетях распространяется информация о возможной эпидемии холеры в Липецкой области и на территории других субъектов. Информация не соответствует действительности. На территории Липецкой области случаев холеры на зафиксировано", - информирует в среду обладминстрация в своем Telegram-канале.Власти отмечают, что фейк построен на недавней информации Роспотребнадзора о дополнительных мерах по профилактике холеры
https://ria.ru/20220428/kholera-1786029012.html
россия
липецкая область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0c/1758770631_542:0:3273:2048_1920x0_80_0_0_bb184f17a8e382fc7b2ce89d42072038.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, липецкая область, здоровье - общество, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Власти Липецкой области опровергли информацию о случаях холеры в регионе
Власти Липецкой области назвали информацию о случаях холеры в регионе фейком