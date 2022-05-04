https://ria.ru/20220504/kholera-1786854923.html

В Воронежской области опровергли данные о возбудителе холеры в водоемах

В Воронежской области опровергли данные о возбудителе холеры в водоемах - РИА Новости, 04.05.2022

В Воронежской области опровергли данные о возбудителе холеры в водоемах

Департамент здравоохранения Воронежской области опроверг информацию о перепрофилировании одной из больниц региона в связи с обнаружением возбудителя холеры. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T17:46

2022-05-04T17:46

2022-05-04T17:46

россия

общество

здоровье - общество

воронежская область

воронеж

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

холера

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ВОРОНЕЖ, 4 мая - РИА Новости. Департамент здравоохранения Воронежской области опроверг информацию о перепрофилировании одной из больниц региона в связи с обнаружением возбудителя холеры."В мессенджерах распространяется ложная информация о перепрофилировании БУЗ ВО "Воронежская городская клиническая больница №2 им. К.В. Федяевского" в связи с обнаружением в воде холерной палочки. Информация не соответствует действительности, ни больницу №2, ни другие стационары не перепрофилируют", - сообщил департамент на своей странице в соцсети "ВКонтакте".Представитель управления Роспотребнадзора по Воронежской области подтвердил РИА Новости, что распространяемая информация - фейк, возбудителей холеры в водоемах не обнаружено. "Никакой статистики, никакой заболеваемости", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220428/kholera-1786029012.html

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воронежская область

воронеж

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, здоровье - общество, воронежская область, воронеж, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), холера