https://ria.ru/20220504/kholera-1786811995.html

На Кубани опровергли информацию о возбудителях холеры в водоемах региона

На Кубани опровергли информацию о возбудителях холеры в водоемах региона - РИА Новости, 04.05.2022

На Кубани опровергли информацию о возбудителях холеры в водоемах региона

Оперативный штаб Краснодарского края опроверг информацию о возбудителях холеры в водоемах региона. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T14:42

2022-05-04T14:42

2022-05-04T14:42

общество

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

краснодарский край

холера

ставропольский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586520295_0:257:3072:1985_1920x0_80_0_0_5149fbb8057abd4c9ccf2d56f8559606.jpg

КРАСНОДАР, 4 мая – РИА Новости. Оперативный штаб Краснодарского края опроверг информацию о возбудителях холеры в водоемах региона.Один из Telegram-каналов сообщил ранее, что жители Кубани начали получать рассылку о якобы появлении в воде возбудителей холеры.Как отметили в краевом оперштабе, местный Роспотребнадзор проводит плановую работу, в том числе мониторинг проб воды открытых водоемов на возбудителей холеры. "На сегодняшний день на Кубани не выявлено ни одного случая заболевания холерой. Санитарно-эпидемиологическая ситуация по кишечной инфекций по краю среднестатистическая. По результатам исследований возбудителей холеры в воде не выявлено", - сообщила пресс-служба оперштаба.В сообщении также отмечается, что в регионе создана санитарно-противоэпидемическая комиссия по противодействию завоза и распространения холеры и профилактике кишечных заболеваний, региональный Роспотребнадзор расширил количество проб на проведение анализов на кишечную инфекцию и холеру, а краевому минздраву рекомендовано увеличить коечный фонд.Ранее власти Ставрополья опровергли сообщения из мессенджеров и социальных сетей о массовом распространении холеры.

https://ria.ru/20220504/kholera-1786810191.html

https://ria.ru/20220428/kholera-1786029012.html

краснодарский край

ставропольский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), краснодарский край, холера, ставропольский край