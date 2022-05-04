https://ria.ru/20220504/kholera-1786811995.html
На Кубани опровергли информацию о возбудителях холеры в водоемах региона
На Кубани опровергли информацию о возбудителях холеры в водоемах региона - РИА Новости, 04.05.2022
На Кубани опровергли информацию о возбудителях холеры в водоемах региона
Оперативный штаб Краснодарского края опроверг информацию о возбудителях холеры в водоемах региона. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T14:42
2022-05-04T14:42
2022-05-04T14:42
общество
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
краснодарский край
холера
ставропольский край
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КРАСНОДАР, 4 мая – РИА Новости. Оперативный штаб Краснодарского края опроверг информацию о возбудителях холеры в водоемах региона.Один из Telegram-каналов сообщил ранее, что жители Кубани начали получать рассылку о якобы появлении в воде возбудителей холеры.Как отметили в краевом оперштабе, местный Роспотребнадзор проводит плановую работу, в том числе мониторинг проб воды открытых водоемов на возбудителей холеры. "На сегодняшний день на Кубани не выявлено ни одного случая заболевания холерой. Санитарно-эпидемиологическая ситуация по кишечной инфекций по краю среднестатистическая. По результатам исследований возбудителей холеры в воде не выявлено", - сообщила пресс-служба оперштаба.В сообщении также отмечается, что в регионе создана санитарно-противоэпидемическая комиссия по противодействию завоза и распространения холеры и профилактике кишечных заболеваний, региональный Роспотребнадзор расширил количество проб на проведение анализов на кишечную инфекцию и холеру, а краевому минздраву рекомендовано увеличить коечный фонд.Ранее власти Ставрополья опровергли сообщения из мессенджеров и социальных сетей о массовом распространении холеры.
https://ria.ru/20220504/kholera-1786810191.html
https://ria.ru/20220428/kholera-1786029012.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), краснодарский край, холера, ставропольский край
На Кубани опровергли информацию о возбудителях холеры в водоемах региона
Оперштаб Краснодарского края опроверг информацию о возбудителях холеры в водоемах региона