https://ria.ru/20220504/kholera-1786810191.html

Власти Ставрополья опровергли сообщения о распространении холеры в регионе

Власти Ставрополья опровергли сообщения о распространении холеры в регионе - РИА Новости, 04.05.2022

Власти Ставрополья опровергли сообщения о распространении холеры в регионе

Власти опровергли сообщения из мессенджеров и социальных сетей о массовом распространении на Ставрополье холеры, сообщил министр ЖКХ региона Роман Марченко. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T14:38

2022-05-04T14:38

2022-05-04T14:42

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общество

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ставропольский край

холера

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ПЯТИГОРСК, 4 мая - РИА Новости. Власти опровергли сообщения из мессенджеров и социальных сетей о массовом распространении на Ставрополье холеры, сообщил министр ЖКХ региона Роман Марченко."В мессенджерах и социальных сетях зафиксирована рассылка ложных сообщений о массовом распространении на Ставрополье заболевания бактериологической природы. Анонимный пользователь заявляет о резком росте заболеваемости холерой сразу в нескольких регионах страны. Это фейк", - написал министр в Telegram.Он подчеркнул, что случаев заражения после употребления некипяченой водопроводной воды в Ставропольском крае не выявлено. "В пробах воды, которые Крайводоканал делает регулярно, по графику, возбудители холеры и туберкулеза не обнаружены. Просим доверять только официальным источникам информации", - добавил Марченко.

https://ria.ru/20220428/kholera-1786029012.html

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ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, общество, здоровье - общество, ставропольский край, холера