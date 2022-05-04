https://ria.ru/20220504/kholera-1786810191.html
Власти Ставрополья опровергли сообщения о распространении холеры в регионе
Власти Ставрополья опровергли сообщения о распространении холеры в регионе - РИА Новости, 04.05.2022
Власти Ставрополья опровергли сообщения о распространении холеры в регионе
Власти опровергли сообщения из мессенджеров и социальных сетей о массовом распространении на Ставрополье холеры, сообщил министр ЖКХ региона Роман Марченко. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T14:38
2022-05-04T14:38
2022-05-04T14:42
россия
общество
здоровье - общество
ставропольский край
холера
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ПЯТИГОРСК, 4 мая - РИА Новости. Власти опровергли сообщения из мессенджеров и социальных сетей о массовом распространении на Ставрополье холеры, сообщил министр ЖКХ региона Роман Марченко."В мессенджерах и социальных сетях зафиксирована рассылка ложных сообщений о массовом распространении на Ставрополье заболевания бактериологической природы. Анонимный пользователь заявляет о резком росте заболеваемости холерой сразу в нескольких регионах страны. Это фейк", - написал министр в Telegram.Он подчеркнул, что случаев заражения после употребления некипяченой водопроводной воды в Ставропольском крае не выявлено. "В пробах воды, которые Крайводоканал делает регулярно, по графику, возбудители холеры и туберкулеза не обнаружены. Просим доверять только официальным источникам информации", - добавил Марченко.
https://ria.ru/20220428/kholera-1786029012.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, общество, здоровье - общество, ставропольский край, холера
14:38 04.05.2022 (обновлено: 14:42 04.05.2022)
Власти Ставрополья опровергли сообщения о распространении холеры в регионе
Власти Ставрополья назвали сообщения о массовом распространении холеры в регионе фейком