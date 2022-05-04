https://ria.ru/20220504/kadyrov-1786768439.html

﻿Кадыров показал боевую работу СОБР "Ахмат" в Донбассе

﻿Кадыров показал боевую работу СОБР "Ахмат" в Донбассе - РИА Новости, 04.05.2022

﻿Кадыров показал боевую работу СОБР "Ахмат" в Донбассе

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры, показывающие боевую работу спецотряда быстрого реагирования (СОБР) "Ахмат" в ЛНР - в публикации, размещенной в... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T12:33

2022-05-04T12:33

2022-05-04T12:33

россия

луганская народная республика

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

украина

донбасс

рамзан кадыров

чеченская республика (чечня)

ахмат кадыров (политик)

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ГРОЗНЫЙ, 4 мая – РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры, показывающие боевую работу спецотряда быстрого реагирования (СОБР) "Ахмат" в ЛНР - в публикации, размещенной в Telegram-канале чеченского лидера, показаны бои как в городских условиях, так и в лесистой местности.Дислоцированный в Чечне СОБР "Ахмат" назван в честь Ахмата Кадырова, первого президента республики в составе России. Подразделение выполняет функции полицейского спецназа и входит в структуру Росгвардии."На этом видео бойцы Учебно-тренировочного центра СОБР "Ахмат" продолжают зачищать Луганск (территорию ЛНР - ред.) от бандеровских мразей... Те хоть бы как-то по-мужски огрызались, но нет - только сплошные диверсии и трусливая стрельба из-за угла", - написал Кадыров в сопроводительной истории к ролику.Он также отметил, что многие размещенные в его канале видео сняты самими бойцами. "Успевают и головы врагу сносить, и информационный голод наших жителей утоляют... В одной руке "калаш", в другой - смартфон, чтобы вам спокойнее было от фейков нацистов. Кто еще так чувствует себя на поле боя?" - написал, в частности, Кадыров.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины.Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса. 19 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров объявил о начале следующей фазы спецоперации. В ДНР освобождены Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, и Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря. В ЛНР, по данным Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта освобождено 93% бывшей Луганской области, в границах которой в 2014 году была провозглашена республика.

https://radiosputnik.ria.ru/20220504/kadyrov-1786760757.html

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луганская народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, луганская народная республика, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), украина, донбасс, рамзан кадыров, чеченская республика (чечня), ахмат кадыров (политик), владимир путин, сергей лавров