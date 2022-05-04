https://ria.ru/20220504/izbienie-1786708032.html

В Хабаровском крае семья из трех человек избила хозяйку приюта для собак

В Хабаровском крае семья из трех человек избила хозяйку приюта для собак - РИА Новости, 04.05.2022

В Хабаровском крае семья из трех человек избила хозяйку приюта для собак

В селе Ильинка (Хабаровский край) муж, жена и дочь избили владелицу приюта для собак, рассказала РИА Новости старший инспектор по особым поручениям краевого... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T05:30

2022-05-04T05:30

2022-05-04T10:37

происшествия

россия

хабаровск

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 4 мая — РИА Новости. В селе Ильинка (Хабаровский край) муж, жена и дочь избили владелицу приюта для собак, рассказала РИА Новости старший инспектор по особым поручениям краевого главка МВД Олеся Циклаури.Инцидент произошел вечером 30 апреля. На видеозаписи, попавшей в соцсети, видно, как две женщины и мужчина избивают еще одну женщину на проселочной дороге перед шлагбаумом. Сообщалось, что участниками конфликта стали семья бывшего полицейского и владелица частного мини-приюта для животных из СНТ "Лотос". Поводом для нападения якобы стали три щенка, облаявшие автомобиль, в котором ехали жена и дочь экс-полицейского.На записи можно видеть, что все трое напали на зоозащитницу. Утверждается, что ей пытались ломать пальцы и избили ее до обморочного состояния. Мужчина при этом был с палкой, через некоторое время он повалил женщину на землю и сел на нее, а затем пострадавшую занесли на территорию СНТ."Ситуация запутанная, обстоятельства выясняются, проводится проверка. Как пока удалось выяснить правоохранительным органам, конфликт произошел на фоне затянувшегося спора. Гражданка, которая содержит собак, живет где-то рядом на выезде из СНТ. Когда люди заезжают, им нужно поднять шлагбаум, а собаки якобы гуляют там, и возникают проблемы из-за них. По этому поводу у соседей претензии друг к другу", — рассказала Циклаури.По ее словам, информация о том, что в конфликте участвовала семья бывшего полицейского, пока не подтвердилась. "Но то, что это не действующий сотрудник, — однозначно", — заверила инспектор.Обе стороны конфликта подали заявление в полицию."Друг на друга — побои, причинение телесных повреждений, порча имущества. Назначена судебно-медицинская экспертиза. О том, что кого-то покусали собаки, — нет", — добавила Циклаури. Региональная прокуратура также проводит проверку.

https://ria.ru/20220428/ushi-1785905137.html

https://ria.ru/20220426/pokhischenie-1785430136.html

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происшествия, россия, хабаровск, хабаровский край