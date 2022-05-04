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Каждый десятый аграрий в Италии под угрозой закрытия, показал анализ
Каждый десятый аграрий в Италии под угрозой закрытия, показал анализ - РИА Новости, 04.05.2022
Каждый десятый аграрий в Италии под угрозой закрытия, показал анализ
Каждый десятый производитель в итальянском сельском хозяйстве оказался под угрозой прекращения деятельности, а каждый третий должен работать в убыток из-за... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T19:08
2022-05-04T19:08
2022-05-04T19:08
экономика
италия
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istat
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РИМ, 4 мая – РИА Новости. Каждый десятый производитель в итальянском сельском хозяйстве оказался под угрозой прекращения деятельности, а каждый третий должен работать в убыток из-за роста себестоимости продукции, такие данные привела ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti по случаю проходящей в Парме продовольственной выставки Cibus.В докладе под названием "Война в тарелке" говорится о негативных последствиях конфликта на Украине, которые "цунами обрушились на производителей" с ростом расценок на корма, упаковку, транспортировку, топливо и технику. В целом скачок расходов для итальянских аграриев превышает 9 миллиардов евро, отмечает Coldiretti.Ранее к открытию Cibus ассоциация опубликовала исследование о росте цен на основные продукты питания, который был зафиксирован в течение апреля. Так, в сравнении с тем же месяцем прошлого года рекордный рост получило растительное масло (+63,5%), а также мука, сливочное масло, паста и мясо курицы (от 17,2% до 12,2%). В среднем рост цен на продовольствие к апрелю 2021 года составил 6.3%.В марте цены на различные виды продовольственных продуктов в Италии в марте из-за роста энерготарифов и последствий конфликта на Украине выросли в среднем на 6,7%, сообщала Coldiretti после анализа данных Национального института статистики Istat.Список самых подорожавших продуктов возглавило растительное масло, цены на которое подскочили на 23,3% по сравнению с мартом прошлого года. На втором месте оказались свежие овощи, цены на которые выросли на 17,8%.
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экономика, италия, украина, istat
Каждый десятый аграрий в Италии под угрозой закрытия, показал анализ
Ассоциация Coldiretti: каждый десятый аграрий в Италии под угрозой закрытия
РИМ, 4 мая – РИА Новости. Каждый десятый производитель в итальянском сельском хозяйстве оказался под угрозой прекращения деятельности, а каждый третий должен работать в убыток из-за роста себестоимости продукции, такие данные привела ассоциация сельхозпроизводителей Coldiretti по случаю проходящей в Парме продовольственной выставки Cibus.
В докладе под названием "Война в тарелке" говорится о негативных последствиях конфликта на Украине
, которые "цунами обрушились на производителей" с ростом расценок на корма, упаковку, транспортировку, топливо и технику. В целом скачок расходов для итальянских аграриев превышает 9 миллиардов евро, отмечает Coldiretti.
Ранее к открытию Cibus ассоциация опубликовала исследование о росте цен на основные продукты питания, который был зафиксирован в течение апреля. Так, в сравнении с тем же месяцем прошлого года рекордный рост получило растительное масло (+63,5%), а также мука, сливочное масло, паста и мясо курицы (от 17,2% до 12,2%). В среднем рост цен на продовольствие к апрелю 2021 года составил 6.3%.
В марте цены на различные виды продовольственных продуктов в Италии
в марте из-за роста энерготарифов и последствий конфликта на Украине выросли в среднем на 6,7%, сообщала Coldiretti после анализа данных Национального института статистики Istat
.
Список самых подорожавших продуктов возглавило растительное масло, цены на которое подскочили на 23,3% по сравнению с мартом прошлого года. На втором месте оказались свежие овощи, цены на которые выросли на 17,8%.