https://ria.ru/20220504/italiya-1786829434.html

Драги сообщил, что Италия и Япония продолжают помогать Украине

Драги сообщил, что Италия и Япония продолжают помогать Украине - РИА Новости, 04.05.2022

Драги сообщил, что Италия и Япония продолжают помогать Украине

Италия и Япония продолжают помогать Украине и оказывать давление на Россию, поддерживая введение перемирий на отдельных территориях с боевыми действиями, заявил РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T16:01

2022-05-04T16:01

2022-05-04T16:01

в мире

владимир путин

италия

украина

япония

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РИМ, 4 мая – РИА Новости. Италия и Япония продолжают помогать Украине и оказывать давление на Россию, поддерживая введение перемирий на отдельных территориях с боевыми действиями, заявил итальянский премьер Марио Драги на встрече с японским коллегой Фумио Кисидой."В ходе разговора мы подтвердили осуждение российского вторжения на Украину. Италия и Япония нацелены на том, чтобы как можно скорее прийти к заключению перемирий, в том числе локализованных, чтобы позволить эвакуацию гражданских лиц и облегчить мирные переговоры", -сказал Драги.По его словам, Рим и Токио "продолжают помогать Украине и оказывать давление на Россию, чтобы она немедленно прекратила боевые действия". В ходе заявлений для прессы премьер Италии также поблагодарил Кисиду за решение Японии направить больше сжиженного природного газа в Европу.Японский премьер, в очередь, заявил в единстве Японии и Италии "в принятии беспрецедентных санкций" в отношении России."Сейчас международное сообщество находится на решающем перепутье. Это решающий момент для прекращения российской агрессии и установления порядка, основанного на мире. Мы согласны с тем, что международное сообщество должно решительно отреагировать на продолжающуюся агрессию", - сказал Кисида, прибывший с визитом на Апеннины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220503/krizis-1786644130.html

https://ria.ru/20220503/es-1786649658.html

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в мире, владимир путин, италия, украина, япония