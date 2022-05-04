Власти Обнинска готовы восстановить граффити c бабушкой с флагом СССР
Власти Обнинска готовы восстановить граффити с бабушкой, не отдавшей флаг СССР за еду
Советский флаг. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 4 мая – РИА Новости. Глава администрации Обнинска Калужской области Татьяна Леонова обратилась к авторам уничтоженного граффити с бабушкой, которая вышла с советским флагом к украинским военным, с предложением восстановить изображение.
Ранее представитель горадминистрации сообщила РИА Новости, что неизвестные художники изобразили картину с украинской бабушкой с советским флагом на кирпичной арке, примыкающей к зданию федерального учреждения АО "НИКИМТ-Атомстрой", которое находится в ведении "Росатома". В ту же ночь неизвестные испортили изображение черной краской, и граффити пришлось закрасить полностью.
"Автор картины, отзовитесь! Поможем найти более подходящее место для вашего рисунка или восстановим на прежнем… Искусство, идущее от сердца, должно жить", - написала глава Обнинска Татьяна Леонова на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
Она подтвердила, что картина была испорчена, и поэтому закрашена собственником здания. По словам Леоновой, инцидентом занимается полиция.
Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором пожилая жительница Украины и ее муж вышли с советским флагом к украинским военным. Нежданные гости отобрали у женщины флаг и стали его топтать, после чего предложили женщине взять продукты. Женщина отказалась, заявив, что за этот флаг воевали ее родители. Бабушка со знаменем стала одним из символов специальной военной операции России по демилитаризации Украины.