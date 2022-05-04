https://ria.ru/20220504/graffiti-1786883405.html

Власти Обнинска готовы восстановить граффити c бабушкой с флагом СССР

Власти Обнинска готовы восстановить граффити c бабушкой с флагом СССР - РИА Новости, 04.05.2022

Власти Обнинска готовы восстановить граффити c бабушкой с флагом СССР

Глава администрации Обнинска Калужской области Татьяна Леонова обратилась к авторам уничтоженного граффити с бабушкой, которая вышла с советским флагом к... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T21:16

2022-05-04T21:16

2022-05-04T21:16

украина

россия

общество

обнинск

калужская область

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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 мая – РИА Новости. Глава администрации Обнинска Калужской области Татьяна Леонова обратилась к авторам уничтоженного граффити с бабушкой, которая вышла с советским флагом к украинским военным, с предложением восстановить изображение.Ранее представитель горадминистрации сообщила РИА Новости, что неизвестные художники изобразили картину с украинской бабушкой с советским флагом на кирпичной арке, примыкающей к зданию федерального учреждения АО "НИКИМТ-Атомстрой", которое находится в ведении "Росатома". В ту же ночь неизвестные испортили изображение черной краской, и граффити пришлось закрасить полностью.Она подтвердила, что картина была испорчена, и поэтому закрашена собственником здания. По словам Леоновой, инцидентом занимается полиция.Ранее в Telegram-каналах появилось видео, на котором пожилая жительница Украины и ее муж вышли с советским флагом к украинским военным. Нежданные гости отобрали у женщины флаг и стали его топтать, после чего предложили женщине взять продукты. Женщина отказалась, заявив, что за этот флаг воевали ее родители. Бабушка со знаменем стала одним из символов специальной военной операции России по демилитаризации Украины.

https://ria.ru/20220502/sakhalin-1786507715.html

украина

россия

обнинск

калужская область

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

украина, россия, общество, обнинск, калужская область