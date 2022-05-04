https://ria.ru/20220504/grad-1786750469.html

Росгвардейцы обнаружили схрон боеприпасов для "Града" в Харьковской области

Росгвардейцы обнаружили схрон боеприпасов для "Града" в Харьковской области - РИА Новости, 04.05.2022

Росгвардейцы обнаружили схрон боеприпасов для "Града" в Харьковской области

Росгвардейцы обнаружили крупный схрон боеприпасов для реактивной системы залпового огня "Град" в Харьковской области, изъято более 600 припасов, сообщает... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T11:45

2022-05-04T11:45

2022-05-04T11:45

обострение ситуации в днр и лнр

харьковская область

вооруженные силы рф

в мире

украина

вооруженные силы украины

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Росгвардейцы обнаружили крупный схрон боеприпасов для реактивной системы залпового огня "Град" в Харьковской области, изъято более 600 припасов, сообщает пресс-служба ведомства.Отмечается, что в ходе разведки в Харьковской области росгвардейцы выявили замаскированное место хранения вооружения украинских националистов."Обнаружены два замаскированных схрона с боеприпасами к РСЗО "Град". В общей сложности изъято и вывезено в безопасное место более 600 боеприпасов для реактивной системы залпового огня. Найденные боеприпасы переданы в артиллерийское соединение ВС РФ", - говорится в сообщении.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

харьковская область, вооруженные силы рф, в мире, украина, вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)