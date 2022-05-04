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Росгвардейцы обнаружили схрон боеприпасов для "Града" в Харьковской области - РИА Новости, 04.05.2022
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Росгвардейцы обнаружили схрон боеприпасов для "Града" в Харьковской области
Росгвардейцы обнаружили схрон боеприпасов для "Града" в Харьковской области - РИА Новости, 04.05.2022
Росгвардейцы обнаружили схрон боеприпасов для "Града" в Харьковской области
Росгвардейцы обнаружили крупный схрон боеприпасов для реактивной системы залпового огня "Град" в Харьковской области, изъято более 600 припасов, сообщает... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T11:45
2022-05-04T11:45
обострение ситуации в днр и лнр
харьковская область
вооруженные силы рф
в мире
украина
вооруженные силы украины
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Росгвардейцы обнаружили крупный схрон боеприпасов для реактивной системы залпового огня "Град" в Харьковской области, изъято более 600 припасов, сообщает пресс-служба ведомства.Отмечается, что в ходе разведки в Харьковской области росгвардейцы выявили замаскированное место хранения вооружения украинских националистов."Обнаружены два замаскированных схрона с боеприпасами к РСЗО "Град". В общей сложности изъято и вывезено в безопасное место более 600 боеприпасов для реактивной системы залпового огня. Найденные боеприпасы переданы в артиллерийское соединение ВС РФ", - говорится в сообщении.
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харьковская область, вооруженные силы рф, в мире, украина, вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
11:45 04.05.2022
 
Росгвардейцы обнаружили схрон боеприпасов для "Града" в Харьковской области

Росгвардейцы обнаружили крупный схрон боеприпасов для РСЗО "Град" в Харьковской области

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град"
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня Град - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Росгвардейцы обнаружили крупный схрон боеприпасов для реактивной системы залпового огня "Град" в Харьковской области, изъято более 600 припасов, сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что в ходе разведки в Харьковской области росгвардейцы выявили замаскированное место хранения вооружения украинских националистов.
"Обнаружены два замаскированных схрона с боеприпасами к РСЗО "Град". В общей сложности изъято и вывезено в безопасное место более 600 боеприпасов для реактивной системы залпового огня. Найденные боеприпасы переданы в артиллерийское соединение ВС РФ", - говорится в сообщении.
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