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Росгвардейцы обнаружили схрон боеприпасов для "Града" в Харьковской области
Росгвардейцы обнаружили схрон боеприпасов для "Града" в Харьковской области - РИА Новости, 04.05.2022
Росгвардейцы обнаружили схрон боеприпасов для "Града" в Харьковской области
Росгвардейцы обнаружили крупный схрон боеприпасов для реактивной системы залпового огня "Град" в Харьковской области, изъято более 600 припасов, сообщает... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T11:45
2022-05-04T11:45
2022-05-04T11:45
обострение ситуации в днр и лнр
харьковская область
вооруженные силы рф
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украина
вооруженные силы украины
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Росгвардейцы обнаружили крупный схрон боеприпасов для реактивной системы залпового огня "Град" в Харьковской области, изъято более 600 припасов, сообщает пресс-служба ведомства.Отмечается, что в ходе разведки в Харьковской области росгвардейцы выявили замаскированное место хранения вооружения украинских националистов."Обнаружены два замаскированных схрона с боеприпасами к РСЗО "Град". В общей сложности изъято и вывезено в безопасное место более 600 боеприпасов для реактивной системы залпового огня. Найденные боеприпасы переданы в артиллерийское соединение ВС РФ", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, вооруженные силы рф, в мире, украина, вооруженные силы украины, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Росгвардейцы обнаружили схрон боеприпасов для "Града" в Харьковской области
Росгвардейцы обнаружили крупный схрон боеприпасов для РСЗО "Град" в Харьковской области