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"Газпром" поставил потребителям рекордный объем газа из-за холодной погоды

"Газпром" поставил потребителям рекордный объем газа из-за холодной погоды - РИА Новости, 04.05.2022

"Газпром" поставил потребителям рекордный объем газа из-за холодной погоды

"Газпром" 2 мая из-за аномально низкой для начала мая температуры поставил российским потребителям рекордный для этой даты объем газа – 791 миллион кубометров,... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T16:33

2022-05-04T16:33

2022-05-04T16:33

экономика

россия

газпром

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости "Газпром" 2 мая из-за аномально низкой для начала мая температуры поставил российским потребителям рекордный для этой даты объем газа – 791 миллион кубометров, заявил официальный представитель компании Сергей Куприянов."Сегодня в "Газпроме" на утреннем оперативном совещании было отмечено, что 2 мая компания поставила российским потребителям рекордный для этой даты объем газа – 791 миллион кубических метров. Причина – аномально низкая для начала мая температура воздуха в зоне действия Единой системы газоснабжения России (плюс 9 градусов)", - приведены слова Куприянова в Telegram-канале "Газпрома".

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экономика, россия, газпром