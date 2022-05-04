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"Газпром" поставил потребителям рекордный объем газа из-за холодной погоды
"Газпром" поставил потребителям рекордный объем газа из-за холодной погоды - РИА Новости, 04.05.2022
"Газпром" поставил потребителям рекордный объем газа из-за холодной погоды
"Газпром" 2 мая из-за аномально низкой для начала мая температуры поставил российским потребителям рекордный для этой даты объем газа – 791 миллион кубометров,... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T16:33
2022-05-04T16:33
2022-05-04T16:33
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газпром
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости "Газпром" 2 мая из-за аномально низкой для начала мая температуры поставил российским потребителям рекордный для этой даты объем газа – 791 миллион кубометров, заявил официальный представитель компании Сергей Куприянов."Сегодня в "Газпроме" на утреннем оперативном совещании было отмечено, что 2 мая компания поставила российским потребителям рекордный для этой даты объем газа – 791 миллион кубических метров. Причина – аномально низкая для начала мая температура воздуха в зоне действия Единой системы газоснабжения России (плюс 9 градусов)", - приведены слова Куприянова в Telegram-канале "Газпрома".
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экономика, россия, газпром
"Газпром" поставил потребителям рекордный объем газа из-за холодной погоды
Куприянов: "Газпром" поставил потребителям рекордный объем газа из-за холодной погоды