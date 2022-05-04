https://ria.ru/20220504/gazprom-1786743483.html

"Газпром" сохраняет все свои производственные планы на Ямале

"Газпром" сохраняет все свои производственные планы на Ямале - РИА Новости, 04.05.2022

"Газпром" сохраняет все свои производственные планы на Ямале

Компания "Газпром" сохраняет все свои производственные планы в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), несмотря на сложную экономическую ситуацию, заявил... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T11:22

2022-05-04T11:22

2022-05-04T11:22

ямало-ненецкий автономный округ

экономика

дмитрий артюхов

ямал

новый уренгой

надым

газпром

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая – РИА Новости. Компания "Газпром" сохраняет все свои производственные планы в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), несмотря на сложную экономическую ситуацию, заявил заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов.Как сообщает в среду пресс-служба губернатора региона, в ходе рабочей поездки Маркелова на Ямал состоялось совещание по вопросам сотрудничества между компанией и правительством округа. В совещании приняли участие губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, руководители дочерних обществ компании."Все наши производственные планы сохраняются. Продолжаем работать на Бованенковском месторождении, Харасавэйском, связанной с ними магистральной инфраструктуре. Здесь, в Новом Уренгое, наши общества также реализуют свои программы развития", – сказал Маркелов, слова которого приводятся в сообщении.Он отметил, что в регионе создаются хорошие условия для работников предприятий и их семей, наблюдается высокий уровень развития социальной инфраструктуры.Дмитрий Артюхов подчеркнул важность продолжения промышленных проектов компании. Это залог сохранения рабочих мест, укрепления экономического потенциала округа и реализации социальных программ."Принципиально важно, что в текущих непростых условиях компания "Газпром" сохраняет все свои производственные планы на Ямале. Это играет ключевую роль для развития нашего региона. Благодарен председателю правления компании Алексею Борисовичу Миллеру за ту многолетнюю поддержку, которую "Газпром" оказывает нашему региону. Наша сегодняшняя встреча проходит в преддверии полувекового юбилея газовой столицы и является очень актуальной, еще есть время для подготовки, вместе плотно этим занимаемся", - цитирует Артюхова его пресс-служба.Губернатор отметил, что сотрудничество округа и компании длится больше 25 лет. За это время в округе появились десятки социальных объектов, жилые дома, проводится благоустройство. На совещании обсудили новые совместные проекты, среди них – реконструкция набережной в Надыме и подготовка к юбилею Нового Уренгоя.В 2025 году газовая столица отметит 50 лет. К этой дате запланирована большая программа развития – строительство жилья, социальной инфраструктуры, благоустройства, уточняют власти.

https://ria.ru/20220504/sportsooruzheniya-1786737885.html

https://ria.ru/20220427/patsienty-1785769419.html

ямал

новый уренгой

надым

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, дмитрий артюхов, ямал, новый уренгой, надым, газпром, ямало-ненецкий автономный округ (янао)