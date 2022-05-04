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Почти 30 челябинских семей газифицировали дома на областной маткапитал - РИА Новости, 04.05.2022
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Челябинская область
https://ria.ru/20220504/gazifikatsiya-1786773028.html
Почти 30 челябинских семей газифицировали дома на областной маткапитал
Почти 30 челябинских семей газифицировали дома на областной маткапитал - РИА Новости, 04.05.2022
Почти 30 челябинских семей газифицировали дома на областной маткапитал
Более 25 семей в Челябинской области в 2022 году направили средства регионального материнского капитала на подключение частного жилого дома к сети... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T12:46
2022-05-04T12:46
челябинская область
общество
владимир путин
алексей текслер
челябинская область
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 4 мая – РИА Новости. Более 25 семей в Челябинской области в 2022 году направили средства регионального материнского капитала на подключение частного жилого дома к сети газораспределения, это значительно улучшает жилищные условия семей, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.Глава региона Алексей Текслер ранее отмечал важность решения вопросов газификации в развитии сельских территорий. "Наша задача, чтобы на селе люди жили, работали и чувствовали себя абсолютно комфортно. Никакой разницы с городом быть не должно", - пояснял глава региона. По его словам, на газификацию территорий в этом году выделяется более 1 млрд рублей из областного бюджета, в плане до 2024 года догазифицировать 90 тысяч домовладений."Областной материнский капитал – одна из мер социальной поддержки семей, предусмотренных нацпроектом "Демография". В 2021 году областной маткапитал был направлен 4304 семьям на сумму порядка 430 млн рублей, из них 87 – на подключение объекта частного дома к сети газораспределения на сумму свыше 7,5 млн рублей. В 2022 году запланировано предоставить материнский капитал 4 тысячам семей на сумму свыше 432 млн рублей. На 20 апреля маткапитал на подключение частных домов к сети газораспределения получили 26 семей на общую сумму свыше 2,3 млн рублей", - говорится в сообщении.По словам министра социальных отношений региона Ирины Буториной, регион постоянно совершенствует такую меру соцподдержки, как областной материнский капитал, вводит новые направления расходования средств. "В прошлом году у семей появилась возможность использовать региональный материнский капитал на подключение индивидуальных домов к сетям газораспределения и установку газового оборудования. Газификация дома значительно улучшает жилищные условия семьей, особенно если говорить о сельских территориях. Это очень востребованное направление, которое работает в логике поручений президента РФ Владимира Путина, касающихся догазификации, а также инициатив главы региона Алексея Текслера", – цитирует пресс-служба министерства социальных отношений региона слова Буториной.Так, в Октябрьском районе газификация жилых домов пользуется популярностью у многодетных семей. Как отметила начальник управления социальной защиты населения Октябрьского района Екатерина Бабенкова, в прошлом году из 40 семей, обратившихся за региональным капиталом, почти половина использовала его на подключение дома к сети газораспределения. "Система отработана, у мотивированных родителей подготовка документов занимает минимум времени, со стороны соцзащиты мы оформляем всё максимально оперативно, потому что знаем, насколько это важно для жителей района. Стараемся работать на опережение: информируем граждан о праве на льготу сразу, как только это право у них появляется", – цитирует пресс-служба минсоца слова Бабенковой.Министерство социальных отношений региона напоминает, что право на материнский капитал имеют граждане РФ, проживающие на территории Челябинской области, при рождении третьего и последующих детей, если доход в семье не превышает двух прожиточных минимумов на человека (25 914 рублей в 2022 году). Размер регионального материнского капитала составляет 108 160 рублей.
https://ria.ru/20220421/posevy-1784717478.html
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общество, владимир путин, алексей текслер, челябинская область, россия
12:46 04.05.2022
 
Почти 30 челябинских семей газифицировали дома на областной маткапитал

Почти 30 челябинских семей газифицировали дома в 2022 году на областной маткапитал

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкТруба газопровода на фасаде здания
Труба газопровода на фасаде здания - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Труба газопровода на фасаде здания. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 4 мая – РИА Новости. Более 25 семей в Челябинской области в 2022 году направили средства регионального материнского капитала на подключение частного жилого дома к сети газораспределения, это значительно улучшает жилищные условия семей, сообщила в среду пресс-служба правительства региона.
Глава региона Алексей Текслер ранее отмечал важность решения вопросов газификации в развитии сельских территорий. "Наша задача, чтобы на селе люди жили, работали и чувствовали себя абсолютно комфортно. Никакой разницы с городом быть не должно", - пояснял глава региона. По его словам, на газификацию территорий в этом году выделяется более 1 млрд рублей из областного бюджета, в плане до 2024 года догазифицировать 90 тысяч домовладений.
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"Областной материнский капитал – одна из мер социальной поддержки семей, предусмотренных нацпроектом "Демография". В 2021 году областной маткапитал был направлен 4304 семьям на сумму порядка 430 млн рублей, из них 87 – на подключение объекта частного дома к сети газораспределения на сумму свыше 7,5 млн рублей. В 2022 году запланировано предоставить материнский капитал 4 тысячам семей на сумму свыше 432 млн рублей. На 20 апреля маткапитал на подключение частных домов к сети газораспределения получили 26 семей на общую сумму свыше 2,3 млн рублей", - говорится в сообщении.
По словам министра социальных отношений региона Ирины Буториной, регион постоянно совершенствует такую меру соцподдержки, как областной материнский капитал, вводит новые направления расходования средств. "В прошлом году у семей появилась возможность использовать региональный материнский капитал на подключение индивидуальных домов к сетям газораспределения и установку газового оборудования. Газификация дома значительно улучшает жилищные условия семьей, особенно если говорить о сельских территориях. Это очень востребованное направление, которое работает в логике поручений президента РФ Владимира Путина, касающихся догазификации, а также инициатив главы региона Алексея Текслера", – цитирует пресс-служба министерства социальных отношений региона слова Буториной.
Так, в Октябрьском районе газификация жилых домов пользуется популярностью у многодетных семей. Как отметила начальник управления социальной защиты населения Октябрьского района Екатерина Бабенкова, в прошлом году из 40 семей, обратившихся за региональным капиталом, почти половина использовала его на подключение дома к сети газораспределения. "Система отработана, у мотивированных родителей подготовка документов занимает минимум времени, со стороны соцзащиты мы оформляем всё максимально оперативно, потому что знаем, насколько это важно для жителей района. Стараемся работать на опережение: информируем граждан о праве на льготу сразу, как только это право у них появляется", – цитирует пресс-служба минсоца слова Бабенковой.
Министерство социальных отношений региона напоминает, что право на материнский капитал имеют граждане РФ, проживающие на территории Челябинской области, при рождении третьего и последующих детей, если доход в семье не превышает двух прожиточных минимумов на человека (25 914 рублей в 2022 году). Размер регионального материнского капитала составляет 108 160 рублей.
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