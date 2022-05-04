https://ria.ru/20220504/gaz-1786830972.html
Венгрия проведет переговоры на тему энергоснабжения страны в Турции
Венгрия проведет переговоры на тему энергоснабжения страны в Турции - РИА Новости, 04.05.2022
Венгрия проведет переговоры на тему энергоснабжения страны в Турции
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на фоне объявления ЕС шестого пакета антироссийских санкций, который будет предусматривать постепенный запрет на весь импорт... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T16:06
2022-05-04T16:06
2022-05-04T16:08
золтан ковач
венгрия
стамбул
россия
евросоюз
природный газ
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на фоне объявления ЕС шестого пакета антироссийских санкций, который будет предусматривать постепенный запрет на весь импорт российской нефти, анонсировал "важные переговоры" в Стамбуле по теме энергоснабжения, однако дату не уточнил."Сейчас я отправляюсь (из Ташкента) в сторону дома, но сделаю остановку в Стамбуле, где приму участие в важных переговорах... это тоже касается энергоснабжения Венгрии", - говорится в заявлении Сийярто в Facebook* (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть).Ранее представитель венгерского правительства Золтан Ковач, комментируя планы ЕС запретить поставки нефти из РФ, заявил, что Венгрия не готова отказаться от энергобезопасности страны.*деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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золтан ковач, венгрия, стамбул, россия, евросоюз, природный газ, санкции в отношении россии
16:06 04.05.2022 (обновлено: 16:08 04.05.2022)
Венгрия проведет переговоры на тему энергоснабжения страны в Турции
Глава МИД Венгрии заявил, что проведет переговоры на тему энергоснабжения страны в Турции