https://ria.ru/20220504/frantsiya-1786826572.html

Франция пообещала помогать Украине "столько, сколько будет нужно"

Франция пообещала помогать Украине "столько, сколько будет нужно" - РИА Новости, 04.05.2022

Франция пообещала помогать Украине "столько, сколько будет нужно"

Франция будет продолжать оказывать Украине военную и гуманитарную помощь "столько, сколько будет нужно", заявил официальный представитель правительства страны... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T15:46

2022-05-04T15:46

2022-05-04T15:49

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ПАРИЖ, 4 мая - РИА Новости. Франция будет продолжать оказывать Украине военную и гуманитарную помощь "столько, сколько будет нужно", заявил официальный представитель правительства страны Габриэль Атталь."Мы продолжим решительную поддержку Украине... Франция уже предоставила ей гуманитарную помощь на 100 млн евро, 615 тонн медицинского и гуманитарного оборудования, а также 50 автомобилей для экстренной помощи. Мы также направили военное снаряжение на сумму более 100 млн евро и мы продолжим оказывать эту помощь столько, сколько будет нужно", - сказал Атталь на правительственном брифинге в среду. По его словам, Владимир Зеленский поблагодарил президента Франции Эммануэля Макрона за "существенную поддержку украинского сопротивления" в ходе их недавнего телефонного разговора.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220413/denatsifikatsiya-1783200016.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, франция, украина, ситуация в днр и лнр