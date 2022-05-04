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В Екатеринбурге у Храма-на-Крови вывесили флаги в поддержку спецоперации

В Екатеринбурге у Храма-на-Крови вывесили флаги в поддержку спецоперации - РИА Новости, 04.05.2022

В Екатеринбурге у Храма-на-Крови вывесили флаги в поддержку спецоперации

Флаги ДНР, ЛНР, знамя Победы и Z-флаг вывешены возле Храма-на-Крови в Екатеринбурге, сообщает епархия. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T16:50

2022-05-04T16:50

2022-05-04T16:50

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 мая – РИА Новости. Флаги ДНР, ЛНР, знамя Победы и Z-флаг вывешены возле Храма-на-Крови в Екатеринбурге, сообщает епархия."Накануне Дня Победы у Храма-Памятника на крови установлено знамя Победы - копия флага 150-й ордена Кутузова II степени Идрицкой стрелковой дивизии. С этим стягом наши героические деды одержали победу над фашизмом - знамя Победы было установлено 1 мая 1945 года над Рейхстагом. В связи с проведением акции поддержки мирного населения Донбасса и наших военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, на флагштоках у Храма-на-Крови подняты также флаги независимых республик ДНР, ЛНР и стяг с георгиевской лентой (изображенной в форме буквы Z – ред.)", - говорится в сообщении.Екатеринбургская епархия с первых дней операции подключилась к всероссийской акции помощи Донбассу. Православной службой милосердия и приходами собрано более 3 миллионов рублей и более 10 тонн гуманитарной помощи для беженцев.По благословению митрополита Евгения ведется сбор питьевой воды для Донбасса. Собрано и отправлено 14 тысяч литров воды, более 320 тысяч рублей. 8 мая у Храма-на-Крови откроется выставка "Дети Донбасса", уточняет епархия.Латинские буквы Z и V нанесены на борта российской военной техники, участвующей в военной операции на Украине с 24 февраля 2022 года. В России буква Z стала неофициальным символом поддержки операции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220502/odessa-1786533984.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, екатеринбург, свердловская область, общество, донбасс, украина, владимир путин, в мире