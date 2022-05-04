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Россия за сутки эвакуировала десять тысяч человек с Украины, из ДНР, ЛНР - РИА Новости, 04.05.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220504/evakuatsiya-1786889268.html
Россия за сутки эвакуировала десять тысяч человек с Украины, из ДНР, ЛНР
Россия за сутки эвакуировала десять тысяч человек с Украины, из ДНР, ЛНР - РИА Новости, 04.05.2022
Россия за сутки эвакуировала десять тысяч человек с Украины, из ДНР, ЛНР
Более 10 тысяч человек эвакуировались за минувшие сутки в Россию из ДНР, ЛНР и опасных районов Украины, заявил в среду на брифинге руководитель... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T22:25
2022-05-04T22:25
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Более 10 тысяч человек эвакуировались за минувшие сутки в Россию из ДНР, ЛНР и опасных районов Украины, заявил в среду на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности и препятствия, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Донецкой, Луганской Народных Республик и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 10 617 человек, в том числе 1 421 ребенок", - сказал онПо словам генерала, всего с начала спецоперации в Россию эвакуировались уже 1 114 318 человек, из них 199 348 - дети.
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в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр
22:25 04.05.2022
 
Россия за сутки эвакуировала десять тысяч человек с Украины, из ДНР, ЛНР

Россия за сутки эвакуировала более десяти тысяч человек с Украины, из ДНР и ЛНР

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкБеженцы из Харькова возле пункта временного размещения в поселке Малиновка Белгородской области
Беженцы из Харькова возле пункта временного размещения в поселке Малиновка Белгородской области - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
Беженцы из Харькова возле пункта временного размещения в поселке Малиновка Белгородской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Более 10 тысяч человек эвакуировались за минувшие сутки в Россию из ДНР, ЛНР и опасных районов Украины, заявил в среду на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Несмотря на все трудности и препятствия, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Донецкой, Луганской Народных Республик и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 10 617 человек, в том числе 1 421 ребенок", - сказал он
По словам генерала, всего с начала спецоперации в Россию эвакуировались уже 1 114 318 человек, из них 199 348 - дети.
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