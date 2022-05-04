https://ria.ru/20220504/evakuatsiya-1786889268.html
Россия за сутки эвакуировала десять тысяч человек с Украины, из ДНР, ЛНР
Россия за сутки эвакуировала десять тысяч человек с Украины, из ДНР, ЛНР - РИА Новости, 04.05.2022
Россия за сутки эвакуировала десять тысяч человек с Украины, из ДНР, ЛНР
Более 10 тысяч человек эвакуировались за минувшие сутки в Россию из ДНР, ЛНР и опасных районов Украины, заявил в среду на брифинге руководитель... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T22:25
2022-05-04T22:25
2022-05-04T22:25
обострение ситуации в днр и лнр
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ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Более 10 тысяч человек эвакуировались за минувшие сутки в Россию из ДНР, ЛНР и опасных районов Украины, заявил в среду на брифинге руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию генерал-полковник Михаил Мизинцев."Несмотря на все трудности и препятствия, создаваемые Киевом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Донецкой, Луганской Народных Республик и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 10 617 человек, в том числе 1 421 ребенок", - сказал онПо словам генерала, всего с начала спецоперации в Россию эвакуировались уже 1 114 318 человек, из них 199 348 - дети.
https://ria.ru/20220423/taktika-1785018824.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, ситуация в днр и лнр
Россия за сутки эвакуировала десять тысяч человек с Украины, из ДНР, ЛНР
Россия за сутки эвакуировала более десяти тысяч человек с Украины, из ДНР и ЛНР