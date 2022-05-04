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Американская Emerson Electric уходит из России - РИА Новости, 04.05.2022
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Американская Emerson Electric уходит из России
Американская Emerson Electric уходит из России - РИА Новости, 04.05.2022
Американская Emerson Electric уходит из России
Американская инжиниринговая корпорация Emerson Electric приняла решение выйти из своего бизнеса в России и в связи с этим изучает варианты продажи своего... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T14:50
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экономика
миссури
россия
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Американская инжиниринговая корпорация Emerson Electric приняла решение выйти из своего бизнеса в России и в связи с этим изучает варианты продажи своего дочернего предприятия "Метран" (Metran), говорится в финансовой отчетности компании."Сегодня компания Emerson объявляет о своем решении выйти из российского бизнеса, и в рамках этого выхода мы изучаем стратегические варианты продажи Metran, нашей российской производственной дочерней компании", - приводятся в релизе слова гендиректора компании Лала Карсанбхая (Lal Karsanbhai).Компания также сообщает, что стремится к упорядоченной передаче российских активов и будет поддерживать своих сотрудников в ходе этого процесса.Emerson Electric совмещает технологию и инжиниринг во многих отраслях промышленности и предлагает технологические решения для промышленных, коммерческих и потребительских рынков. Штаб-квартира расположена в Фергюсоне, штате Миссури.
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экономика, миссури, россия, сша
14:50 04.05.2022
 
Американская Emerson Electric уходит из России

Американская инжиниринговая корпорация Emerson Electric уходит из России

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Американская инжиниринговая корпорация Emerson Electric приняла решение выйти из своего бизнеса в России и в связи с этим изучает варианты продажи своего дочернего предприятия "Метран" (Metran), говорится в финансовой отчетности компании.
"Сегодня компания Emerson объявляет о своем решении выйти из российского бизнеса, и в рамках этого выхода мы изучаем стратегические варианты продажи Metran, нашей российской производственной дочерней компании", - приводятся в релизе слова гендиректора компании Лала Карсанбхая (Lal Karsanbhai).
Компания также сообщает, что стремится к упорядоченной передаче российских активов и будет поддерживать своих сотрудников в ходе этого процесса.
Emerson Electric совмещает технологию и инжиниринг во многих отраслях промышленности и предлагает технологические решения для промышленных, коммерческих и потребительских рынков. Штаб-квартира расположена в Фергюсоне, штате Миссури.
 
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