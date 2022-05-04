https://ria.ru/20220504/emersonelectric-1786814131.html
Американская Emerson Electric уходит из России
Американская Emerson Electric уходит из России - РИА Новости, 04.05.2022
Американская Emerson Electric уходит из России
Американская инжиниринговая корпорация Emerson Electric приняла решение выйти из своего бизнеса в России и в связи с этим изучает варианты продажи своего... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T14:50
2022-05-04T14:50
2022-05-04T14:50
экономика
миссури
россия
сша
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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Американская инжиниринговая корпорация Emerson Electric приняла решение выйти из своего бизнеса в России и в связи с этим изучает варианты продажи своего дочернего предприятия "Метран" (Metran), говорится в финансовой отчетности компании."Сегодня компания Emerson объявляет о своем решении выйти из российского бизнеса, и в рамках этого выхода мы изучаем стратегические варианты продажи Metran, нашей российской производственной дочерней компании", - приводятся в релизе слова гендиректора компании Лала Карсанбхая (Lal Karsanbhai).Компания также сообщает, что стремится к упорядоченной передаче российских активов и будет поддерживать своих сотрудников в ходе этого процесса.Emerson Electric совмещает технологию и инжиниринг во многих отраслях промышленности и предлагает технологические решения для промышленных, коммерческих и потребительских рынков. Штаб-квартира расположена в Фергюсоне, штате Миссури.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, миссури, россия, сша
Американская Emerson Electric уходит из России
Американская инжиниринговая корпорация Emerson Electric уходит из России
МОСКВА, 4 мая - РИА Новости.
Американская инжиниринговая корпорация Emerson Electric приняла решение выйти из своего бизнеса в России и в связи с этим изучает варианты продажи своего дочернего предприятия "Метран" (Metran), говорится в финансовой отчетности
компании.
"Сегодня компания Emerson объявляет о своем решении выйти из российского бизнеса, и в рамках этого выхода мы изучаем стратегические варианты продажи Metran, нашей российской производственной дочерней компании", - приводятся в релизе слова гендиректора компании Лала Карсанбхая (Lal Karsanbhai).
Компания также сообщает, что стремится к упорядоченной передаче российских активов и будет поддерживать своих сотрудников в ходе этого процесса.
Emerson Electric совмещает технологию и инжиниринг во многих отраслях промышленности и предлагает технологические решения для промышленных, коммерческих и потребительских рынков. Штаб-квартира расположена в Фергюсоне, штате Миссури
.