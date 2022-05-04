https://ria.ru/20220504/elektrichestvo-1786831672.html

Более 29 тысяч абонентов в ДНР остались без электричества из-за обстрелов

Более 29 тысяч абонентов в ДНР остались без электричества из-за обстрелов - РИА Новости, 04.05.2022

Более 29 тысяч абонентов в ДНР остались без электричества из-за обстрелов

Более 29 тысяч абонентов остались без электроснабжения в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает в среду... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T16:09

2022-05-04T16:09

2022-05-04T16:09

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

украина

россия

ситуация в днр и лнр

донецк (днр)

жкх

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ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Более 29 тысяч абонентов остались без электроснабжения в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает в среду министерство угля и энергетики ДНР."В 13.33 в результате очередной артатаки ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) отключена ВЛ-220 кВ, обесточены одна ПС-220 кВ, три ПС-110 кВ в Донецке. На данный момент без напряжения суммарно 258 трансформаторных подстанций, три больницы, 10 школ, 10 детских садиков, 29 364 бытовых абонентов в Донецке (Кировский, Куйбышевский, Петровский районы), поселках Сигнальном, Луганском, частично - в Еленовке", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220502/pozhar-1786219734.html

украина

россия

донецк (днр)

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, украина, россия, ситуация в днр и лнр, донецк (днр), жкх