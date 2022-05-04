Более 29 тысяч абонентов в ДНР остались без электричества из-за обстрелов
Минэнерго ДНР: более 29 тысяч абонентов в ДНР остались без электричества из-за обстрелов
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов. Архивное фото
ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Более 29 тысяч абонентов остались без электроснабжения в Донецкой народной республике в результате обстрелов со стороны украинских войск, сообщает в среду министерство угля и энергетики ДНР.
"В 13.33 в результате очередной артатаки ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) отключена ВЛ-220 кВ, обесточены одна ПС-220 кВ, три ПС-110 кВ в Донецке. На данный момент без напряжения суммарно 258 трансформаторных подстанций, три больницы, 10 школ, 10 детских садиков, 29 364 бытовых абонентов в Донецке (Кировский, Куйбышевский, Петровский районы), поселках Сигнальном, Луганском, частично - в Еленовке", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.