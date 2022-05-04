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Необыкновенный нацизм. Как жил Донбасс последние восемь лет

Необыкновенный нацизм. Как жил Донбасс последние восемь лет - РИА Новости, 04.05.2022

Необыкновенный нацизм. Как жил Донбасс последние восемь лет

За восемь лет войны украинской армии против ополчения Луганской и Донецкой Народных Республик погибли почти три с половиной тысячи мирных жителей. Даже после заключения Минских соглашений Киев систематически продолжал вести обстрелы. Только с начала 2022 года режим прекращения огня нарушался двадцать тысяч раз.

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донбасс

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За что сражались жители Донбасса, как на Украине появились неонацисты, и зачем Россия начала военную операцию — в материале РИА Новости.

донбасс

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Необыкновенный нацизм. Как жил Донбасс последние восемь лет За восемь лет войны украинской армии против ополчения Луганской и Донецкой Народных Республик погибли почти три с половиной тысячи мирных жителей. Даже после заключения Минских соглашений Киев систематически продолжал вести обстрелы. Только с начала 2022 года режим прекращения огня нарушался двадцать тысяч раз. За что сражались жители Донбасса, как на Украине появились неонацисты, и зачем Россия начала военную операцию — в материале РИА Новости. 2022-05-04T11:33 true PT5M51S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

видео, донбасс, киев, днр, лнр, видео