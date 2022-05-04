https://ria.ru/20220504/donbass-1786741444.html
Необыкновенный нацизм. Как жил Донбасс последние восемь лет
Необыкновенный нацизм. Как жил Донбасс последние восемь лет - РИА Новости, 04.05.2022
Необыкновенный нацизм. Как жил Донбасс последние восемь лет
За восемь лет войны украинской армии против ополчения Луганской и Донецкой Народных Республик погибли почти три с половиной тысячи мирных жителей. Даже после заключения Минских соглашений Киев систематически продолжал вести обстрелы. Только с начала 2022 года режим прекращения огня нарушался двадцать тысяч раз.
2022-05-04T11:33
2022-05-04T11:33
2022-05-04T11:33
видео
донбасс
киев
днр
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За что сражались жители Донбасса, как на Украине появились неонацисты, и зачем Россия начала военную операцию — в материале РИА Новости.
донбасс
киев
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Необыкновенный нацизм. Как жил Донбасс последние восемь лет
За восемь лет войны украинской армии против ополчения Луганской и Донецкой Народных Республик погибли почти три с половиной тысячи мирных жителей. Даже после заключения Минских соглашений Киев систематически продолжал вести обстрелы. Только с начала 2022 года режим прекращения огня нарушался двадцать тысяч раз. За что сражались жители Донбасса, как на Украине появились неонацисты, и зачем Россия начала военную операцию — в материале РИА Новости.
2022-05-04T11:33
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PT5M51S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, донбасс, киев, днр, лнр, видео
Необыкновенный нацизм. Как жил Донбасс последние восемь лет
За восемь лет войны украинской армии против ополчения Луганской и Донецкой Народных Республик погибли почти три с половиной тысячи мирных жителей. Даже после заключения Минских соглашений Киев систематически продолжал вести обстрелы. Только с начала 2022 года режим прекращения огня нарушался двадцать тысяч раз.
2022-05-04T11:33
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PT5M51S
Необыкновенный нацизм. Как жил Донбасс последние восемь лет
За восемь лет войны украинской армии против ополчения Луганской и Донецкой Народных Республик погибли почти три с половиной тысячи мирных жителей. Даже после заключения Минских соглашений Киев систематически продолжал вести обстрелы. Только с начала 2022 года режим прекращения огня нарушался двадцать тысяч раз.