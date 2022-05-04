https://ria.ru/20220504/dnr-1786871152.html

Силы ДНР за сутки уничтожили 39 украинских националистов

Силы ДНР за сутки уничтожили 39 украинских националистов - РИА Новости, 04.05.2022

Силы ДНР за сутки уничтожили 39 украинских националистов

Военные Донецкой народной республики с начала суток уничтожили 39 украинских националистов и один танк, сообщает Народная милиция республики. РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T19:22

2022-05-04T19:22

2022-05-04T19:22

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ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Военные Донецкой народной республики с начала суток уничтожили 39 украинских националистов и один танк, сообщает Народная милиция республики."С начала текущих суток наши военнослужащие уничтожили 39 украинских националистов, две огневые позиции 120- и 82-миллиметровых минометов, один танк и одно грузовое транспортное средство. Захвачены две 122-миллиметровые самоходные артиллерийские установки", - говорится в заявлении официального представителя, которое опубликовано в Telegram.Отмечается, что с начала суток украинские войска выпустили более 100 снарядов и мин, в том числе из "Града", по четырем населенным пунктам республики.Согласно заявлению, за прошедшие сутки двое военных ДНР погибли, 14 получили ранения.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220425/rossiya-1785223016.html

https://ria.ru/20220503/ukraina-1786564555.html

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украина

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

в мире, россия, украина, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр