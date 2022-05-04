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Жителя ДНР приговорили на Украине к 15 годам тюрьмы за госизмену - РИА Новости, 04.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220504/dnr-1786844976.html
Жителя ДНР приговорили на Украине к 15 годам тюрьмы за госизмену
Жителя ДНР приговорили на Украине к 15 годам тюрьмы за госизмену - РИА Новости, 04.05.2022
Жителя ДНР приговорили на Украине к 15 годам тюрьмы за госизмену
На Украине жителя Донецкой народной республики приговорили к 15 годам лишения свободы за госизмену, сообщили в среду в украинской генпрокуратуре. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T17:09
2022-05-04T17:09
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
украина
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
генеральная прокуратура украины
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ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. На Украине жителя Донецкой народной республики приговорили к 15 годам лишения свободы за госизмену, сообщили в среду в украинской генпрокуратуре."По публичному обвинению Винницкой областной прокуратуры суд признал виновным и осудил гражданина Украины за государственную измену. Суд поддержал позицию прокурора и назначил максимальную меру наказания – лишение свободы на срок 15 лет", - говорится в сообщении генпрокуратуры в Telegram-канале.По информации ведомства, мужчина жил на территории Донецкой народной республики, добровольно был мобилизован в ДНР. "Он получил должность старшины и звание прапорщика. Аналогичные звания он ранее имел в рядах вооруженных сил Украины. После этого он вместе с другими военнослужащими РФ выбыл с временно оккупированной территории Донецкой области на подконтрольную Украине территорию для участия в боевых действиях. В марте 2022 года… с другими военнослужащими РФ был захвачен в плен украинскими военными и доставлен в правоохранительные органы", - отметили в прокуратуре.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220405/ukraina-1781881722.html
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в мире, украина, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр, генеральная прокуратура украины
17:09 04.05.2022
 
Жителя ДНР приговорили на Украине к 15 годам тюрьмы за госизмену

Жителя ДНР, взятого Украиной в плен, приговорили к 15 годам тюрьмы за госизмену

© Фото : Аккаунт Генпрокуратуры Украины в FacebookЭмблема Генпрокуратуры Украины
Эмблема Генпрокуратуры Украины - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© Фото : Аккаунт Генпрокуратуры Украины в Facebook
Эмблема Генпрокуратуры Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. На Украине жителя Донецкой народной республики приговорили к 15 годам лишения свободы за госизмену, сообщили в среду в украинской генпрокуратуре.
"По публичному обвинению Винницкой областной прокуратуры суд признал виновным и осудил гражданина Украины за государственную измену. Суд поддержал позицию прокурора и назначил максимальную меру наказания – лишение свободы на срок 15 лет", - говорится в сообщении генпрокуратуры в Telegram-канале.
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По информации ведомства, мужчина жил на территории Донецкой народной республики, добровольно был мобилизован в ДНР. "Он получил должность старшины и звание прапорщика. Аналогичные звания он ранее имел в рядах вооруженных сил Украины. После этого он вместе с другими военнослужащими РФ выбыл с временно оккупированной территории Донецкой области на подконтрольную Украине территорию для участия в боевых действиях. В марте 2022 года… с другими военнослужащими РФ был захвачен в плен украинскими военными и доставлен в правоохранительные органы", - отметили в прокуратуре.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНРГенеральная прокуратура Украины
 
 
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