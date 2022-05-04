Рейтинг@Mail.ru
Обстрел Макеевки украинскими войсками велся с применением "Смерчей" - РИА Новости, 04.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220504/dnr-1786774113.html
Обстрел Макеевки украинскими войсками велся с применением "Смерчей"
Обстрел Макеевки украинскими войсками велся с применением "Смерчей" - РИА Новости, 04.05.2022
Обстрел Макеевки украинскими войсками велся с применением "Смерчей"
По уточненным данным, украинские войска в среду обстреляли Макеевку с применением РСЗО "Смерч" калибром 300 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T12:49
2022-05-04T12:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
макеевка
донецкая народная республика
украина
сцкк
telegram (приложение)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578064438_0:0:3038:1710_1920x0_80_0_0_78e5e01f7d962f2d31df15293308648f.jpg
ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. По уточненным данным, украинские войска в среду обстреляли Макеевку с применением РСЗО "Смерч" калибром 300 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По уточненным данным военных экспертов опергруппы СЦКК ДНР, обстрел производился с позиций вооруженных формирований Украины, расположенных в районе населенного пункта Очеретино, с применением реактивных систем залпового огня БМ-30 "Смерч", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Ранее в среду представительство ДНР в СЦКК зафиксировало обстрел Макеевки, города-спутника Донецка. Один человек погиб, двое получили ранения. На нефтебазе произошло возгорание четырех резервуаров большой емкости, по 5 тысяч тонн каждая, также была повреждена инфраструктура Макеевского кабельного завода.
макеевка
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/01/1578064438_224:0:2953:2047_1920x0_80_0_0_69131d324461e8e074421af6e8295bc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, макеевка, донецкая народная республика, украина, сцкк, telegram (приложение)
12:49 04.05.2022 (обновлено: 12:58 04.05.2022)
 
Обстрел Макеевки украинскими войсками велся с применением "Смерчей"

Представительство ДНР: обстрел Макеевки, повредивший завод и склад, велся из РСЗО "СМЕРЧ"

© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкРеактивный снаряд системы "Смерч"
Реактивный снаряд системы Смерч - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Реактивный снаряд системы "Смерч" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. По уточненным данным, украинские войска в среду обстреляли Макеевку с применением РСЗО "Смерч" калибром 300 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"По уточненным данным военных экспертов опергруппы СЦКК ДНР, обстрел производился с позиций вооруженных формирований Украины, расположенных в районе населенного пункта Очеретино, с применением реактивных систем залпового огня БМ-30 "Смерч", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Ранее в среду представительство ДНР в СЦКК зафиксировало обстрел Макеевки, города-спутника Донецка. Один человек погиб, двое получили ранения. На нефтебазе произошло возгорание четырех резервуаров большой емкости, по 5 тысяч тонн каждая, также была повреждена инфраструктура Макеевского кабельного завода.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККTelegram (приложение)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала