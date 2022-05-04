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Обстрел Макеевки украинскими войсками велся с применением "Смерчей"
Обстрел Макеевки украинскими войсками велся с применением "Смерчей" - РИА Новости, 04.05.2022
Обстрел Макеевки украинскими войсками велся с применением "Смерчей"
По уточненным данным, украинские войска в среду обстреляли Макеевку с применением РСЗО "Смерч" калибром 300 миллиметров, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T12:49
2022-05-04T12:49
2022-05-04T12:58
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
макеевка
донецкая народная республика
украина
сцкк
telegram (приложение)
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ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. По уточненным данным, украинские войска в среду обстреляли Макеевку с применением РСЗО "Смерч" калибром 300 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."По уточненным данным военных экспертов опергруппы СЦКК ДНР, обстрел производился с позиций вооруженных формирований Украины, расположенных в районе населенного пункта Очеретино, с применением реактивных систем залпового огня БМ-30 "Смерч", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Ранее в среду представительство ДНР в СЦКК зафиксировало обстрел Макеевки, города-спутника Донецка. Один человек погиб, двое получили ранения. На нефтебазе произошло возгорание четырех резервуаров большой емкости, по 5 тысяч тонн каждая, также была повреждена инфраструктура Макеевского кабельного завода.
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в мире, макеевка, донецкая народная республика, украина, сцкк, telegram (приложение)
12:49 04.05.2022 (обновлено: 12:58 04.05.2022)
Обстрел Макеевки украинскими войсками велся с применением "Смерчей"
Представительство ДНР: обстрел Макеевки, повредивший завод и склад, велся из РСЗО "СМЕРЧ"