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Силы ДНР установили контроль над 175 населенными пунктами - РИА Новости, 04.05.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220504/dnr-1786756081.html
Силы ДНР установили контроль над 175 населенными пунктами
Силы ДНР установили контроль над 175 населенными пунктами - РИА Новости, 04.05.2022
Силы ДНР установили контроль над 175 населенными пунктами
Силы Донецкой народной республики при огневой поддержке ВС РФ освободили и установили полный контроль над 175 населенными пунктами, включая Красную Поляну и... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T12:03
2022-05-04T12:03
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Силы Донецкой народной республики при огневой поддержке ВС РФ освободили и установили полный контроль над 175 населенными пунктами, включая Красную Поляну и Новопетриковку, сообщил в среду штаб территориальной обороны ДНР.Ранее штаб сообщал, что силы ДНР освободили 173 населенных пункта."На территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 175 населенными пунктами, включая Красную Поляну и Новопетриковку", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины
12:03 04.05.2022
 
Силы ДНР установили контроль над 175 населенными пунктами

Силы ДНР освободили и установили контроль над 175 населенными пунктами

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБоец Народной милиции ДНР
Боец Народной милиции ДНР - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Силы Донецкой народной республики при огневой поддержке ВС РФ освободили и установили полный контроль над 175 населенными пунктами, включая Красную Поляну и Новопетриковку, сообщил в среду штаб территориальной обороны ДНР.
Ранее штаб сообщал, что силы ДНР освободили 173 населенных пункта.
"На территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 175 населенными пунктами, включая Красную Поляну и Новопетриковку", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.
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