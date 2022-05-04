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Силы ДНР установили контроль над 175 населенными пунктами

Силы ДНР установили контроль над 175 населенными пунктами - РИА Новости, 04.05.2022

Силы ДНР установили контроль над 175 населенными пунктами

Силы Донецкой народной республики при огневой поддержке ВС РФ освободили и установили полный контроль над 175 населенными пунктами, включая Красную Поляну и... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T12:03

2022-05-04T12:03

2022-05-04T12:03

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Силы Донецкой народной республики при огневой поддержке ВС РФ освободили и установили полный контроль над 175 населенными пунктами, включая Красную Поляну и Новопетриковку, сообщил в среду штаб территориальной обороны ДНР.Ранее штаб сообщал, что силы ДНР освободили 173 населенных пункта."На территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 175 населенными пунктами, включая Красную Поляну и Новопетриковку", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.

донецкая народная республика

украина

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Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины