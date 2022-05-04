https://ria.ru/20220504/dnr-1786756081.html
Силы ДНР установили контроль над 175 населенными пунктами
Силы ДНР установили контроль над 175 населенными пунктами - РИА Новости, 04.05.2022
Силы ДНР установили контроль над 175 населенными пунктами
Силы Донецкой народной республики при огневой поддержке ВС РФ освободили и установили полный контроль над 175 населенными пунктами, включая Красную Поляну и... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T12:03
2022-05-04T12:03
2022-05-04T12:03
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729966315_0:0:3136:1764_1920x0_80_0_0_e157ecc3d4d2894c35b5cd209f9157b1.jpg
ДОНЕЦК, 4 мая - РИА Новости. Силы Донецкой народной республики при огневой поддержке ВС РФ освободили и установили полный контроль над 175 населенными пунктами, включая Красную Поляну и Новопетриковку, сообщил в среду штаб территориальной обороны ДНР.Ранее штаб сообщал, что силы ДНР освободили 173 населенных пункта."На территории Донецкой народной республики группировка войск ДНР при огневой поддержке ВС РФ освободила и установила полный контроль над 175 населенными пунктами, включая Красную Поляну и Новопетриковку", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба.
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/1a/1729966315_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_21e2413c9015ed99f7ef2b87d1ef725a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, украина, вооруженные силы украины
Силы ДНР установили контроль над 175 населенными пунктами
Силы ДНР освободили и установили контроль над 175 населенными пунктами