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Жителям МО напомнили о действии дачной амнистии
Жителям МО напомнили о действии дачной амнистии - РИА Новости, 04.05.2022
Жителям МО напомнили о действии дачной амнистии
Власти Московской области напомнили жителям о действии дачной амнистии и посоветовали поторопиться с регистрацией участка тем, кто еще этого не сделал. Об этом... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T20:23
2022-05-04T20:23
2022-05-04T20:23
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Власти Московской области напомнили жителям о действии дачной амнистии и посоветовали поторопиться с регистрацией участка тем, кто еще этого не сделал. Об этом сообщил телеканал "360"."Дачную амнистию продлили, и у собственников есть возможность оформить свое имущество, если до сих пор по каким-то причинам они этого не сделали. Большое количество вопросов поступает к нам от граждан, которые получили дачи в советское время. У кого-то старые документы, у других их вовсе нет. Все это решаемо. Дачная амнистия для этого и введена, чтобы сама процедура оформления прав граждан была упрощенной и без административных препятствий", – сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.Она порекомендовала не затягивать с регистрацией – в противном случае дача может быть признана самовольной постройкой и ей будет угрожать снос.
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