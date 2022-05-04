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Жителям МО напомнили о действии дачной амнистии - РИА Новости, 04.05.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220504/dacha-1786878651.html
Жителям МО напомнили о действии дачной амнистии
Жителям МО напомнили о действии дачной амнистии - РИА Новости, 04.05.2022
Жителям МО напомнили о действии дачной амнистии
Власти Московской области напомнили жителям о действии дачной амнистии и посоветовали поторопиться с регистрацией участка тем, кто еще этого не сделал. Об этом... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T20:23
2022-05-04T20:23
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Власти Московской области напомнили жителям о действии дачной амнистии и посоветовали поторопиться с регистрацией участка тем, кто еще этого не сделал. Об этом сообщил телеканал "360"."Дачную амнистию продлили, и у собственников есть возможность оформить свое имущество, если до сих пор по каким-то причинам они этого не сделали. Большое количество вопросов поступает к нам от граждан, которые получили дачи в советское время. У кого-то старые документы, у других их вовсе нет. Все это решаемо. Дачная амнистия для этого и введена, чтобы сама процедура оформления прав граждан была упрощенной и без административных препятствий", – сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.Она порекомендовала не затягивать с регистрацией – в противном случае дача может быть признана самовольной постройкой и ей будет угрожать снос.
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московская область (подмосковье)
20:23 04.05.2022
 

Жителям МО напомнили о действии дачной амнистии

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковСаженцы перед посадкой на дачном участке
Саженцы перед посадкой на дачном участке - РИА Новости, 1920, 04.05.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Власти Московской области напомнили жителям о действии дачной амнистии и посоветовали поторопиться с регистрацией участка тем, кто еще этого не сделал. Об этом сообщил телеканал "360".
"Дачную амнистию продлили, и у собственников есть возможность оформить свое имущество, если до сих пор по каким-то причинам они этого не сделали. Большое количество вопросов поступает к нам от граждан, которые получили дачи в советское время. У кого-то старые документы, у других их вовсе нет. Все это решаемо. Дачная амнистия для этого и введена, чтобы сама процедура оформления прав граждан была упрощенной и без административных препятствий", – сказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
Она порекомендовала не затягивать с регистрацией – в противном случае дача может быть признана самовольной постройкой и ей будет угрожать снос.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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