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Бочкарев: годовой план по вводу жилья в Москве выполнен почти наполовину
Бочкарев: годовой план по вводу жилья в Москве выполнен почти наполовину - РИА Новости, 04.05.2022
Бочкарев: годовой план по вводу жилья в Москве выполнен почти наполовину
В Москве почти наполовину выполнен годовой план по вводу жилья, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев. РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T10:36
2022-05-04T10:36
2022-05-04T10:36
москва
жилье
стройкомплекс москвы
андрей бочкарев
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МОСКВА, 4 мая - РИА Недвижимость. В Москве почти наполовину выполнен годовой план по вводу жилья, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев."С начала года в городе построили и ввели в эксплуатацию более 3,5 миллиона квадратных метров различной недвижимости. Таким образом, за четыре месяца годовой план выполнен уже на 42%. В том числе было введено более 2 миллионов "квадратов" жилой площади, что составляет 45% от годового плана", - рассказал он.Среди прочего, как отметил Бочкарев, в столице появилось 27 новых объектов коммерческой недвижимости, что предоставит городу дополнительные рабочие места. В частности, с начала года сдали два торговых объекта, семь коммунально-складских и три промышленно-производственных, а также три гостиницы, три административно-деловых здания и девять гаражей, автостанций и автомоек.Всего в 2022 году в Москве планируется построить и ввести в эксплуатацию 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе примерно 4,5 миллиона "квадратов" жилья.
https://ria.ru/20220429/moskva-1786088530.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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москва, жилье, стройкомплекс москвы, андрей бочкарев
МОСКВА, 4 мая - РИА Недвижимость.
В Москве почти наполовину выполнен годовой план по вводу жилья, сообщил заммэра столицы по строительству Андрей Бочкарев
.
"С начала года в городе построили и ввели в эксплуатацию более 3,5 миллиона квадратных метров различной недвижимости. Таким образом, за четыре месяца годовой план выполнен уже на 42%. В том числе было введено более 2 миллионов "квадратов" жилой площади, что составляет 45% от годового плана", - рассказал он.
Среди прочего, как отметил Бочкарев, в столице появилось 27 новых объектов коммерческой недвижимости, что предоставит городу дополнительные рабочие места. В частности, с начала года сдали два торговых объекта, семь коммунально-складских и три промышленно-производственных, а также три гостиницы, три административно-деловых здания и девять гаражей, автостанций и автомоек.
Всего в 2022 году в Москве
планируется построить и ввести в эксплуатацию 8,5 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе примерно 4,5 миллиона "квадратов" жилья.