https://ria.ru/20220504/blagoustroystvo-1786741139.html

Благоустройство территории больницы имени Юдина началось на юге Москвы

Благоустройство территории больницы имени Юдина началось на юге Москвы - РИА Новости, 04.05.2022

Благоустройство территории больницы имени Юдина началось на юге Москвы

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территории ГКБ им. С.С. Юдина, расположенной на юге столицы, сообщил... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T11:13

2022-05-04T11:13

2022-05-04T11:13

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МОСКВА, 4 мая - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению благоустройства территории ГКБ им. С.С. Юдина, расположенной на юге столицы, сообщил журналистам в среду заместитель мэра Москвы Петр Бирюков."Главная цель проекта - создать для пациентов комфортную среду, которая будет способствовать их скорейшему выздоровлению, сделать пространство удобным для посетителей. Важно, что территория будет полностью адаптирована для маломобильных граждан", - отметил Бирюков.Заместитель мэра рассказал, что в настоящее время ведется устройство кабельной канализации для подключения освещения и подсветки, устанавливаются бордюрный камень, основания для плиточного мощения и дорожек. Одновременно выполняются работы по гидроизоляции подземных переходов между корпусами, начаты мероприятия по прокладке нового кислородопровода и возведению кислородной станции. Для безопасности пациентов и посетителей в зоне работ выставлены ограждения и организованы удобные проходы, размещены информационные баннеры."В рамках благоустройства предусмотрено создание новой главной входной группы медучреждения, которая будет включать партерный цветник, парковку для машин скорой помощи, места для встреч и ожидания. На всей территории больницы планируется реорганизовать существующие зоны отдыха, заменить покрытие дорожек и проездов, обновить порядка 106 тысяч квадратных метров газона, высадить около 700 деревьев и кустарников, установить более 320 современных фонарей и уличных торшеров, ландшафтную подсветку", - подчеркнул Бирюков.По его словам, для отдыха пациентов и посетителей поставят новые скамьи, уличные стулья, лежаки, навесы и перголы-качели. Предусмотрена организация дополнительных парковочных мест. Одна из интересных идей проекта - создание мультисенсорного сада, предназначенного для отдыха, реабилитации и рефлексотерапии пациентов. Он поможет в восстановлении гармоничного психоэмоционального состояния. Все кустарники, цветы и травы будут иметь ярко выраженные тактильные и ароматические свойства.Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что в рамках работ на территории больницы предусмотрены ремонт и облицовка вентиляционных сооружений, облицовка контрольно-пропускного пункта, трансформаторной подстанции и теплового пункта. -0-

https://ria.ru/20220503/blagoustroystvo-1786631608.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы