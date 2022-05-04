https://ria.ru/20220504/bespilotniki-1786735245.html

Российские военные уничтожили более 700 беспилотников за время спецоперации

Российские военные уничтожили более 700 беспилотников за время спецоперации - РИА Новости, 04.05.2022

Российские военные уничтожили более 700 беспилотников за время спецоперации

Российские военные за время проведения специальной военной операции на Украине уничтожили 146 самолетов, 112 вертолетов и более 700 беспилотников, заявил в... РИА Новости, 04.05.2022

2022-05-04T10:47

2022-05-04T10:47

2022-05-04T10:47

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

вооруженные силы украины

украина

игорь конашенков

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Российские военные за время проведения специальной военной операции на Украине уничтожили 146 самолетов, 112 вертолетов и более 700 беспилотников, заявил в среду на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 146 самолетов, 112 вертолетов, 706 беспилотных летательных аппаратов, 287 зенитных ракетных комплексов", - сказал Конашенков.Он отметил, что также уничтожены 2807 танков и других боевых бронированных машин, 321 установка реактивных систем залпового огня, 1279 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2609 единиц специальной военной автомобильной техники.

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, вооруженные силы украины, украина, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)