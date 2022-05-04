https://ria.ru/20220504/bespilotniki-1786735245.html
Российские военные уничтожили более 700 беспилотников за время спецоперации
Российские военные уничтожили более 700 беспилотников за время спецоперации - РИА Новости, 04.05.2022
Российские военные уничтожили более 700 беспилотников за время спецоперации
Российские военные за время проведения специальной военной операции на Украине уничтожили 146 самолетов, 112 вертолетов и более 700 беспилотников, заявил в... РИА Новости, 04.05.2022
2022-05-04T10:47
2022-05-04T10:47
2022-05-04T10:47
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
вооруженные силы украины
украина
игорь конашенков
министерство обороны рф (минобороны рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778627161_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_fd582c0faab3cf4d647eea1edaf30517.jpg
МОСКВА, 4 мая – РИА Новости. Российские военные за время проведения специальной военной операции на Украине уничтожили 146 самолетов, 112 вертолетов и более 700 беспилотников, заявил в среду на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 146 самолетов, 112 вертолетов, 706 беспилотных летательных аппаратов, 287 зенитных ракетных комплексов", - сказал Конашенков.Он отметил, что также уничтожены 2807 танков и других боевых бронированных машин, 321 установка реактивных систем залпового огня, 1279 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2609 единиц специальной военной автомобильной техники.
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778627161_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_bf884f18bde5aa12bfba74746a58b0b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, украина, игорь конашенков, министерство обороны рф (минобороны рф)
Российские военные уничтожили более 700 беспилотников за время спецоперации
Минобороны: российские военные уничтожили более 700 беспилотников за время спецоперации